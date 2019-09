Ezer polgárőr csatlakozik az akcióhoz

A Magyar Polgárőr Szövetség ezer fővel csatlakozik a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jobb, ha el se dobod! országos szemétgyűjtési programjához szeptember 20-án. A két társaság több évre visszanyúló együttműködése így újabb elemmel bővül, a polgárőrök csatlakoznak az önkéntesek mozgósításához, és közreműködnek a szemét elszállításában is.

Az Országos Polgárőr Szövetség azon túl, hogy részt vesz az őszi akción, saját kampánnyal és gyűjtéssel is erősíti a Magyar Közút programját, mozgósítva a helyi lakosokat és a fiatalokat is. A polgárőrök vállalják, hogy a későbbiekben is jelzik a Közút mérnökségeinek az utak mentén talált szemetet, közreműködnek azok elszállításában és az elszállítás megszervezésében is.

A Magyar Közút szeptember 20-i szemétgyűjtési akciójára az önkéntesek még a mai napon csatlakozhatnak online, a következő linken keresztül lehet: http://internet.kozut.hu/szemetszedes/. A társaság minden csatlakozó számára térítés nélkül kesztyűt, láthatósági mellényt és zsákokat biztosít, valamint gondoskodik az összegyűjtött hulladék maradéktalan elszállításáról is.

Továbbá az utak menti szemétszedéshez a cég a lehetséges mértékig szakmai felügyeletet is biztosít, szükség esetén ideiglenes forgalomkorlátozást vezet be.