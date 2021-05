Ezernyi kép magyar szemmel, kifejezi az összetartozásunkat

Már több száz alkotás érkezett a Magyar szemmel című fotópályázatra, amit április 28-án hirdetett meg a Nemzetpolitikai Államtitkárság a Kárpát-medencében, az anyaországban és a diaszpórában élők számára.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a bonyhádi-dombóvári térség ország­gyűlési képviselője elmondta, a felhívás célja, hogy az elmúlt időszak számos nehézsége és kihívása után a pozitív dolgokra koncentráljunk és bemutassuk a minket körülvevő csodákat. Hozzátette, a nemzeti újrakezdés éve keretében meghirdetett fotópályázat két témára épül: a csodás helyek bemutatása mellett a pályázók feladata, hogy fotókon jelenítsék meg, mit jelent számukra az újrakezdés. „Célunk, hogy új formában kapcsoljuk össze a világ különböző pontjain élő magyarokat, erősítsük a köztünk lévő kapcsolatot” – fogalmazott az államtitkár.

A felhívásra egészen május 23-án éjfélig lehet jelentkezni a www.kulhonimagyarok.hu oldalon található felhívás szerint. A jelentkezők három kategóriában pályázhatnak: fényképezőgéppel készült kép, mobiltelefonnal készült és ifjúsági kategória. A témák között szerepel az újrakezdés, valamint a csodás helyek bemutatása, az ifjúsági kategóriában pedig „tanulni kell, szeretni kell” címmel olyan fotókkal is lehet jelentkezni, amelyeken a pályázók bemutatják otthoni környezetüket vagy az online oktatással kapcsolatos nehézségeiket, élményeiket.

Minden kategória összes témájában az első helyezett 300 ezer, a második helyezett 200 ezer, a harmadik helyezett pedig 100 ezer forint nyereményben részesül, továbbá közönségdíj is lesz, amelynek helyezettjei ugyanilyen díjazást kapnak – olvasható a kulhonimagyarok.hu oldalon. Az államtitkár reményei szerint több ezer alkotás érkezik majd a pályázatra. Ezen „mozaikdarabokat” egyben szemlélve egy olyan összkép alakul ki, amely jól tükrözi például a magyarság összetartozását is.

Az online térben zajlanak a programok

„Látjuk, hogy a részleges nyitás egyre több helyen valósul meg itt, a Kárpát-medencében is. Azért is fontos az oltásra történő regisztráció és annak felvétele, mert csak akkor találkozhatnak egymással ismét a családtagok, a barátok, vagy éppen a testvértelepülések polgárai, ha ez a folyamat továbbra is zökkenőmentesen halad előre” – mondta az M1 Ma este című műsorában Potápi Árpád János.

Hangsúlyozta, ameddig a nyitás nem lesz teljes körű, addig a programok, kezdeményezések többsége az online térben zajlik. A közösségi média felületein zajlott a tavalyi kisfilmpályázat is, amelyre több mint 600 alkotás érkezett. És ilyen a most futó, Magyar szemmel fotópályázat is.

– Megható látni, hogy a gyerekek, fiatalok mennyire komolyan tudnak gondolkodni a hazaszeretetről, vagy éppen arról, hogy mit jelent számukra 2020-ban és 2021-ben magyarnak lenni – emelte ki a nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki továbbra is arra biztatott mindenkit, hogy jelentkezzen a május 23-án záruló kreatív pályázatra.