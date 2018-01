Ezreknek szólt a zene a Retro Szilveszteren – Képgalériával

Elfogulatlanul meg kell állapítani: Kindl Gábor tud időzíteni! Merthogy az ismert médiaszemélyiség éppen születésének napján, azaz január elsején, az újév beköszöntekor tett rá az addig is forró hangulatra még néhány fokkal Szekszárdon, a Béla király téren.

De ez érthető is, ha tudjuk: a megye DJ-inek egykori koronázatlan királyával együtt éjfél után legalább három-négyezren kívántak egymásnak és a világnak boldog új esztendőt az említett helyszínen. Ezt a jókívánság-áradatot fogta koncert hangzású, zenés keretbe az a Retro Szilveszter, ami az óév utolsó napján, 22 órakor kezdődött és az újév első napján, 1 órakor zárult.

– Zsinórban most már harmadik esztendeje tartom itt a téren ezt a programot – nyilatkozott lapunknak a főszereplő, azaz Kindl Gábor. – Eddig is jól működött, most is van rá igény, tehát nem hagyjuk el a járt utat. Főképpen a hetvenes-nyolcvanas évek legismertebb együtteseinek slágereit játszom le, tehát mások mellett az Abba, a Boney M, a Modern Talking vagy éppen az Ottawan együttes discosikereit. Ugyanakkor – amennyiben vannak erre példák – ezen számok legújabb feldolgozásait is bemutatom. Még valami, mert ez nagyon fontos: a repertoáron hangsúlyosan szerepelnek magyar együttesek közkedvelt szerzeményei.

Ami azt illeti, az óesztendő utolsó órájában már egy tűt is nehezen lehetett volna leejteni a Béla király téren. Retro műsorról lévén szó, generációk adtak egymásnak találkozót, azaz a tizenévesektől a hatvanasokig egyaránt képviseltették magukat a korosztályok. S ha úgy adódott, együtt is vonatoztak Demjén Ferenc fülbemászó és a végtagokat önkéntelenül is megmozgató nótájára. Ezt a mozgást lassította le, majd állította meg Kindl Gábor egy lírai szerzeménnyel: nem véletlenül, hiszen következett a visszaszámlálás, majd az újévi örömmámor, ezután pedig a kiváltképp látványos tűzijáték.