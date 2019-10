Ezúttal növendékképzés és vizsgáztatás is van

Naponta tizennégy hőlégballon száll fel az őcsényi repülőtérről múlt szombat óta. A 30. Nemzetközi Szakmai Ballontalálkozó pénteken zárul.

– A szakmai találkozót ugyanazon tematika alapján tartjuk, mint korábban, a harminc éves jubileum ezen nem változtatott. Negyedikén este lesz az utolsó repülés, aztán a zárórendezvényünk, ahol a versenyzőknek átadjuk a díjakat – mondta Keresztes László, a Gemenc Hőlégballon SE pilótája.

A ballonversenyen magyar és külföldi ballon pilóták és csapatok is indultak, köztük három német és egy angol csapat. Az angolok a British Airways egykori dolgozói, minden évben visszajárnak, ahogy a németek is, akik Münster városból és környékéről érkeztek hozzánk.

A hagyományokhoz híven a pilóták minden reggel a „róka – nyúl” versenyszámmal kezdenek, amely, mint az elmúlt évtizedekben is, az őcsényi repülőtérről közös felszállással kezdődik, ám a ballonok közül egy, a „nyúl”, korábban száll fel öt perccel, azt követhetik a „rókák”. A „nyúl” fél óra repülés után száll le valahol a határban, a pilóta kirak egy célkeresztet, amelyet az odaérkező „rókáknak” olyan ügyesen kell megközelíteniük, hogy ahhoz a lehető legközelebb dobják az úgynevezett markert, azaz szalagot. A legügyesebbek kapják a legtöbb pontot.

A versenyszámok azonban itt még nem érnek véget. Délutánonként az úgynevezett „fly-in”-on vesznek rész a ballonosok, ekkor a céljuk az őcsényi repülőtér, ahol szintén várja a pilótákat a célkereszt, ahová a markert kell dobniuk. A felszállási helyüket ennél a versenyszámnál a pilóták saját maguk határozzák meg. Ha például kilencven fokból fúj a szél, akkor keletről kell beérkezniük a célkereszthez.

A ballonok naponta általában egy órát repülnek, kizárólag a megyén és általánosan 10-15 km-es sugarú körön belül. A repülési útvonaluk attól függ, hogy merre, és milyen erősen fúj a szél. A ballonokban akár több pilóta is lehet. A legkisebb ballon 1600 köbméteres és két utast bír el, a legnagyobb 4200 köbméteres, amely kosarában hat fő is utazhat. A harmincadik évi szakmai ballontalálkozón növendékképzés és vizsgáztatás is van, idén legalább két leendő pilóta izgulhat az eredmények miatt.