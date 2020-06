Fadd-Domboriban és Szálkán lehet fürdeni

Két szabadvízi strand várja a fürdőzőket Tolna megyében. Fadd-Domboriban és Szálkán is felkészültek a szezonra.

A vizesblokkokat felkészítették a június 15-i nyitásra Fadd-Dombori strandjain, az ivókutakat pedig ezen a héten üzemelik be. Mint azt Wusching Gábortól, a település üzemeltetéséért felelős Fatodi Kft. vezetőjétől megtudtuk, a bóják is bekerültek a vízben a helyükre, a szezon első napjától az utolsóig strand­őrök teljesítenek szolgálatot és a gondnoksági épületben elsősegélyhely működik. A takarítószemélyzet folyamatosan végzi a munkáját, a vizesblokkokban, amelyek reggel nyolctól este hétig lesznek nyitva, óránként kell fertőtleníteni.

Az első vízmintavétel is megtörtént ennek eredménye a nyitásra megérkezik. Wusching Gábor azonban már most azt mondta, szép a dombori víz, és a hőfok is egészen jó, a legutóbbi hivatalos mérés szerint 20,9 Celsius-fokos. A vízszint egy kicsit alacsony, de elindult a vízbepótlás Paksról, és csapadék is várható. A büfék hétvégente már nyitva voltak, és bár az idősebb korosztály láthatóan óvatosabb, egyre több a vendég Fadd-Domboriban.

Szálkán szép időben reménykednek, és mint azt Pál­fi János polgármestertől megtudtuk, itt már az első mintavétel eredménye megérkezett. A víz minősége most is kiváló, ahogy azt a látogatók az utóbbi tíz évben megszokhatták. Itt is folyamatosan takarítanak, üzemel a büfé, az egymástól számított másfél méteres távolságot pedig a 15 ezer négyzetméteres területen nem nehéz tartani. A vendéglátóhelyek, szálláshelyek kinyitottak, és a kemping is várja a pihenni vágyókat.