Fagyos, de napos időben sokan kimentek a szekszárdi vásárba

A vasárnapi vásár árusai az ínséges idők ellenére is kitettek magukért. Bács-Kiskun megyeiek és románok is akadtak közöttük, változatos minőségű termékekkel. A kereslet szerényebbnek bizonyult, de azért a szép, napos időben volt érdeklődő is.

A háttérben csak egy állhatatos futó volt talpon a sportpályán, a maró hideg nyilvánvalóan a kültéri testmozgásnak sem nagyon kedvez. A vásártérre háromnegyed kilencre azért szállingóztak az otthonüléstől megcsömörlöttek, az üde levegőre áhítók, de később sem teremtődött meg az az igazi, népmesei vásári forgatag.

A vasárnapi szekszárdi vásárra ugyanis tripla hátrány nyomta rá bélyegét: a január-februári éra eleve gyengébb időszak minden téren, mint azt a helyszínen egy kistermelő is megerősítette. Még mindig tombol a fránya koronavírus-járvány, ráadásul ezúttal a téli mínuszok is sanyargatták az árusokat. Így kellett helytállniuk. Nem volt nagy vásár, de legalább volt.

Nyilván az említett okok miatt kevesebb érdeklődő érkezett, mint amennyi normális körülmények között szokott. Az egyik fiatal árus azt mondta, hogy jobb vásárnapokon ötször-tízszer ennyi nézelődő is előfordult már.

Egy jóval tapasztaltabb férfi mézet, sertésterméket, paprikát és fokhagymát kínált. Ő már nem is tudta megmondani, hogy mióta űzi ezt a foglalkozást. Minden a sajátjuk. – Igazából mi nem kereskedők vagyunk, hanem kistermelők – fogalmazza meg. Ősztől tavaszig vágnak saját disznót, ekkor éri meg nekik. Kedden és pénteken piacon vannak, minden hétvégén vásárban, ideális esetben fesztiválon. Az persze most nincs. Egyéb településekre is járnak: Bezzegpuszta és Dunaföldvár a stratégiai fontosságú helyszín Szekszárd mellett. Jelenleg azonban a többi településen is kevés a vásárló.

A mézről azt tartják, hogy télen kelendő igazán. Ennek dacára ő azt tapasztalta, hogy nyáron jobban fogy. – Furcsa különben, de ez az igazság – szögezi le. A füstölt áru javarészt inkább októbertől keresett. A szekszárdi vásár többi árusát csupán látásból ismeri. Felhívta a figyelmet, hogy sokan távolról hozzák becses portékáikat, akár negyven–ötven kilométerről is, például Bajáról.

Mézesüvegekkel más is kiállt, mégpedig egy fiatalabb árusító. A szezonnak megfelelően tömérdek (női) télikabát lógott, különböző minőségű ruhaneműt és játékokat mindig lehet kapni, továbbá több hosszú sorba raktak ki szerszámokat, különféle műszaki cikkeket. Egy középkorú női látogató például föltűnő érdeklődést mutatott a piedesztálra helyezett láncfűrész iránt.

Fergeteges tömeg tehát nem lepte el a szekszárdi vásárteret most vasárnap, viszont így is valamennyi korosztály képviseltette magát mind az árusok, mind a nézelődők berkeiben. Sőt volt, akit még ez a foghíjas megjelent létszám is kellemes meglepetésként ért. – Azt hittem, hogy nem is lesz semmi. Hidegnek hideg van – kommentálta első benyomását egy idős érdeklődő, mielőtt elvegyült a bódék között.

Zavarják a külföldi árusok

Saját bőrtermékeit, öveit akasztotta ki a szekszárdi vásár egy nyugdíjas árusa. Keresztapjától és rokonaitól tanulta el a mesterséget. Ám ő sincs könnyű helyzetben. – Hogy megmondjam őszintén, szegények a népek – jegyzi meg rezignáltan. Vázolta: kétszáz–háromszázezer forintért megvásárolja a bőrt, becsületesen elkészíti termékeit, amelyek aztán nehezen kelnek el. A nyugdíja viszont kicsi. Azonfelül bökik a csőrét a külföldi árusítók, akik szerinte előnyt élveznek, és silányabb holmit árulnak. A hatóság túl elnéző velük – méltatlankodik. Az igazságtalanságot már jelezte is az illetékes helyre, egyelőre eredménytelenül.

Az időjárás döntő tényező A munka- és a vadászruházat tartozik a fő profiljába annak az immáron harmincesztendős vállalkozásnak, amelynek két fiatal alkalmazottja október óta vásározik. Komolyabb vadásztermékeket és gyengébb minőségű munkaruhákat egyaránt tudnak ajánlani. Ők úgy tapasztalták, hogy a koronavírus-járvány nem riasztja el még az idős érdeklődőket sem, a hideg időjárás azonban kihatással van az üzlet sikerére. Ennek megfelelően ingadozó, változó a vállalkozás forgalma az elmúlt néhány hónapban is. – Ahányan vannak, az, azt mondom, még mindig istenes, mert kisütött a nap – jegyzi meg egyikük vasárnap kilenc óra tájban.

Borítóképünk: Gépek, szerszámok, műszaki cikkek és kütyük nagy választéka csábította az érdeklődőket. Sokan bizalmatlanok a többnyire ismeretlen eredetű, kétes minőségű termékekkel szemben