Fejlesztik a szennyvízhálózatot

Dunaföldvár polgármestere, Horváth Zsolt elmondta: a Pannonia Bio Zrt. 5,2 milliárd forint értékű fejlesztéseket visz majd véghez a dunaföldvári közigazgatási területen. Ehhez napi ötszáz köbméternyi szennyvízkapacitásra fejezte ki igényét a város felé. Az önkormányzat a használatra engedélyt adott, és a városi tulajdonban lévő Mezőföldvíz Kft. fogja üzemeltetni a helyi víz- és csatornarendszert.

A társadalmi felelősségvállalás keretén belül, az üzembiztonság fenntartása és a Pannonia Bio Zrt. megfelelő kiszolgálása érdekében a zrt. anyagilag hozzájárul e beruházásokhoz. Bruttó durván kétszáz millió forintos forrást nyújt a dunaföldvári önkormányzatnak. A Mezőföldvíz Kft-nek kisebbségi tulajdonosa az önkormányzat, és ez a cég fogja az elkövetkezendő hónapokban végrehajtani azokat a beruházásokat, amelyek a Pannonia Bio Zrt. számára megteremtik az ötszáz köbméteres napi kiszolgálás lehetőségét. A kft. üzembiztosan látja majd el az ipari és a lakossági fogyasztókat egyaránt.

A kialakítandó víz- és csatornarendszer nem teljes mértékben Dunaföldvár tulajdona, az agglomerációs társulás tagja Bölcske, Madocsa és Dunakömlőd is.

A Pannonia Bio Zrt. stratégiai igazgatója, Hódos Ferenc azt nyilatkozta: jelenleg háromszáz embert foglalkoztat Dunaföldváron termelőüzemük, közvetve több mint ötezer munkahely fennmaradását szolgálja.

A Pannonia Bio Zrt. vezérigazgatója, Pavel Kudriavtcevés megjegyezte: arra törekszenek, hogy ne csak számukra, hanem partnereik, a város, a lakosság és a társadalom számára is pozitív hatást gyakoroljanak azok a dolgok, amelyeket megvalósítanak. A szennyvízhálózat egy szakaszának rekonstrukciója, bővítése a teljes rendszer állapotát, infrastruktúráját javítja.

Sokrétű fejlesztés

– A Mezőföldvíz Kft. most nemcsak szolgáltatóként vállal szerepet, hanem vállalkozóként, kivitelezőként is – emelte ki Csapó Sándor, a kft. ügyvezető igazgatója Dunaföldvár polgármesteri hivatalában. – A projekt a szennyvízelvezetés és -tisztítás kapacitásának bővítését jelenti. Műszaki tartalma kiterjed a hálózat egy szakaszának rekonstrukciójára, a hálózaton lévő átemelő szivattyúk kapacitásnövelő cseréjére, illetve a szennyvíztisztító telep levegőztető rendszerének lecserélésére. És hogy ez kontroll alatt működjön, és valóban üzembiztosan, mindehhez az irányítástechnikai rendszer egyes elemeit is fejleszteni fogjuk. Körülbelül kilenc hónapos átfutású projektről van szó. Ezzel szeretnénk biztosítani azt, hogy Dunaföldvár iparfejlesztése zökkenőmentes legyen, és a Pannonia Bio Zrt., Közép-Európa legnagyobb bioetanolgyára folyamatosan működni tudjon. Alapvetően a Pannonia Bio Zrt. lesz a felhasználója ennek a bővítésnek – tette hozzá a Mezőföldvíz Kft. ügyvezető igazgatója.