Fejlődő utak, közintézmények és közösség

Ezt ne hagyja ki! Milliárdokon ülnek, miközben a kormányra panaszkodnak

A szó szoros értelmében, szinte minden, a Magyar Falu Program (MFP) keretében meghirdetett pályázaton részt vesz Váralja önkormányzata. A veszélyhelyzet bezártsággal töltött időszaka alatt a falu vezetősége azon dolgozott, hogy építse, szépítse a völgységi kistelepülést. Ezt az idén beadott hét MFP-pályázat is bizonyítja. – A pandémia időszakában a faluban zajló programok elmaradtak, a közösségi élet háttérbe szorult. Igyekeztünk a fennmaradó időt a településünk fejlesztésére fordítani – hangsúlyozta Sziebert Éva, Váralja polgármestere. Közel 115 millió forint értékben adtak be pályázati kérelmeket, most pedig nagy reményekkel várják ezek elbírálását.

A hét beadvány közül kettő a temető területére irányul. Az ide vezető Rákóczi utca rendbetétele hosszú ideje megvalósításra vár kátyús, nem megfelelő állapota miatt. A sírkert mellett húzódó járdaszakasz felújítási munkálatait szintén időszerűnek érezte az önkormányzat. Ezek megvalósítására negyvenöt- millió forintért pályáztak.

Megtudtuk azt is, hogy a közintézmények korszerűsítése szintén a falu tervei közt szerepel. Az önkormányzati ingatlanok felújításán belül, a polgármesteri hivatal rendbetételére adtak be támogatói okiratot, harmincmillió forintért. A polgármester leszögezte, hogy bár az intézmény kívülről időtállónak, korszerűnek tűnhet, a tetőszerkezete korántsem az. Új cserepekre és szigetelőelemekre van szükségük, hiszen a nagyobb esőzések során az épület rendszeresen beázik. A gyermekeknek kedvezve pedig a helyi óvoda játszóterét korszerűsítenék ötmillió forintból.

A közösségi élethez kapcsolódva, bértámogatásra és programszervezéshez szükséges eszközökre igényeltek támogatást, szintén ötmillió forintért. Tanya és falugondnoki buszra is hosszú ideje szeretne pályázni az önkormányzat, melyre idén megtalálták a várva várt lehetőséget. Nagy reményeket fűznek a pozitív elbíráláshoz, hiszen a gépjármű segítségével falugondoki szolgálatot indítanának a településen. A közfoglalkoztatottak munkáját is segítenék, hiszen az eszközbeszerzési kérelmük is elbírálásra vár. Ennek keretében, a korábban, szintén MFP-pályázaton elnyert kistraktort megfelelő eszközökkel és szerszámokkal bővítenék. A két felhíváson összesen harmincmillió forintot nyerhetnek.