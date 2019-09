Felavatták a bogyiszlói sportcsarnokot

Átadták a Békás csarnokot Bogyiszlón. – Régi álom vált valóra ezzel, hiszen a mi falunknál kisebb települések is régóta rendelkeznek sportcsarnokkal – kezdte beszédét Tóth István polgármester tegnap, a tanévnyitót követő ünnepségen. Felidézte, milyen viszontagságos út vezetett addig, hogy most felavathatták a létesítményt. Elmondta, hogy 2014-ben kapott ígéretet a település arra, hogy megépülhet a sportcsarnok. A létesítmény a Nemzeti Sportközpontok beruházása. az alapkövet 2016 májusában tették le, de több nehézség is adódott, ami késleltette a befejezést. Tóth István ugyanakkor kiemelte, hogy az önkormányzat minden rá rótt feladatot időben elvégzett.

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott és Horváth István országgyűlési képviselő egyaránt megköszönte a bogyiszlóiak türelmét, és örömét fejezte ki, amiért ezen túl megfelelő körülmények adottak az iskolai testnevelési órákhoz és minden mozogni vágyó falubeli számára.

Az épület szimbolikus kulcsát Boda Zoltán iskolaigazgató és Gerzsei Péter tankerületi vezető vette át.

Borítóképünkön Boda Zoltán, Tóth István és Gerzsei Péter látható.