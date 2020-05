Feléledt a műkörmös szakma a megyében

A koronavírus-járványveszély kezdeti ijedtsége, a bezárt körmös üzletek után, számos vendég próbált új szakemberhez bejelentkezni, gyakran sikertelenül. Akadt azonban olyan is, aki kizárólag azokat fogadta, akik szolgáltató nélkül maradtak. Mostanra a körmösök nyolcvan százaléka újra megnyitott.

A kezdetek, a koronavírus hivatalos járványveszéllyé nyilvánítása utáni hetek ijesztőek voltak a Tolna megyei körmösök számára is. Monostori-Bezdán Mónika még emlékszik, hogy hozzá is sokan azért jelentkeztek be, hogy szedje le a körmeiket. A vendégkörének hatvan százaléka maradt el, leginkább az idősek, a gyermekes családanyák és a szívbetegek, pacemakeresek. Sok kollégájával tartja a kapcsolatot, mások is hasonló tapasztalatokról számoltak be. Már arra készült, hogy bezár, és árufeltöltőként helyezkedik el, a körmözést pedig szabadidejében végzi majd.

– A kollégáim többsége ebben az időszakban bezárt. Én nem, mert az üzletem a családi házunk egy különálló részén található. Kiderült, jó döntést hoztam. A kormánynak köszönhető a járulékmentesség sokunknak segített, havonta ötvenezer forintot hagyott a zsebünkben. Ez épp akkora összeg, amennyi általában az elmaradt vendégek miatti bevételkiesés. Mostanra a szakmában lecsillapodtak a kedélyek, nyolcvan százalékunk újra dolgozik, és még több várható vissza – tette hozzá Monostori-Bezdán Mónika.

Az elmúlt időszakra jellemző, hogy sok vendég már jelentkezett a bezárt körmösénél óvatos, puhatolózó üzenetben, vagy akár telefonon. Érdeklődtek, mikor tudná esetleg újra fogadni, és milyen feltételekkel. Aki nem járt sikerrel, és úgy érezte, nem tud várni, az új szolgáltató után nézett. Tud olyan kollégáról, aki kizárólag azért dolgozott, hogy ellássa azokat, akik körmös nélkül maradtak. Monostori-Bezdán Mónika viszont úgy döntött, hogy a járványveszély miatt nem fogad ismeretleneket. Azt az ismerősét viszont, aki párjával érkezett haza külföldről, a két hét karantén letelte után elvállalta.

Bár a helyzet rendeződni látszik, sok körmös még nem látja a fényt az alagút végén, és aggódik. Számítanak arra, hogy amikor a vírusfertőzést, illetve annak súlyos következményét saját ismeretségi körükben tapasztalják, sokan megijednek, ezért ismét elveszíthetik a vendégkörük egy részét.

A biztonságra eddig is nagyon ügyeltek. Szakmájukból adódóan korábban is védőkesztyűben, maszkban dolgoztak, az eszközöket pedig minden vendég után fertőtlenítették. Most csak annyi a különbség, hogy a többség a vendégeit arra kéri, viseljenek ők is maszkot, valamint az üzlet előtt várakozzanak, amíg az előző vendég el nem megy, és alaposan át nem fertőtlenítenek mindent.