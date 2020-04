Felélesztik a városi tévét Simontornyán

Az önkormányzat eltökélt szándéka, hogy az elég régi hagyományokkal rendelkező Sim Televíziót újra üzembe helyezze. Torma József polgármester a járványhelyzet fejleményeiről is beszélt videóüzenetében.

Lakossági igény is volt, hogy Simontornyának ismét legyen tévécsatornája, és ehhez a Sim Tv közel másfél-két évtizedes, jó hagyományokat biztosít. Úgy tűnik, hogy kis technikai csiszolás, illetve a hatósági engedélyeztetés után megint működhet ez a helyi tévécsatorna. Torma József (borítóképünkön jobbra) biztos benne, hogy ennek akadályai nem lesznek.

A polgármester felsorolta a simontornyai önkormányzat járványügyi intézkedéseit. Az újabb információk közé tartozik, hogy ajánlásokat tettek a kereskedők részére. Erre egyetlen példa: a nagy ábécé üzemeltetője, telefonos egyeztetést követően, javaslatukra megszervezte és végrehajtotta, hogy a péksütemények, péktermékek forgalmazását pulton belülről oldják meg.

Kidolgoztak egy polgármesteri ajánlást: javasolják az üzletek tulajdonosainak, hogy az üzletbe csak légzésvédő eszközzel lehessen belépni. Ez az eszköz maszk, kendő vagy sál egyaránt lehet. Az arcunk elé helyezett egészségügyi maszknak vagy egyéb ilyen szükségeszköznek, a légzésvédelemnek nem saját védelmünkben, hanem környezetünk védelmében van szerepe. Indokolttá válhat még a kézre húzott kesztyű is.

Az önkormányzat szociális intézménye által működtetett Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat révén kétszer száz darab tájékoztató kiadványban próbálták elérni a Simontornyán élő idősebb korosztályt. Majd a hatékonyság növelése érdekében a lakosságnyilvántartási adatokból kigyűjtötték a hetven év fölötti lakosok címét, és ötszáz tájékoztató levelet juttattak ki hozzájuk nemrégiben.

Ezekben felhívták idősebb polgártársaik figyelmét azokra az elvárt, a saját érdekükben és a közösség érdekében meghozandó biztonsági rendszabályokra, melyeket a mindennapok során be kell tartani. Továbbá arra is, hogy az önkormányzat segíti életüket: gyakorlatilag ebédkiszállítással, vásárlással, gyógyszerkiváltással támogatják őket, s ehhez három telefonszámot is megadtak. Kiterjesztették ezt a kört a hatvanöt év feletti, krónikus megbetegedésben szenvedők részére is.

Mi várható? – tette fel a kérdést Torma József. Simontornyán regisztrált, a hatóságok által teszttel igazoltan koronavírusos fertőzött ember jelenleg nincs. A járásban sincs, de a járás környékén már felbukkantak fertőzött betegek.

A vírus terjedését le kell lassítani, szögezte le a polgármester. Egyrészt ez ahhoz kell, hogy a tudósoknak legyen elég idejük, lehetőségük arra, hogy a koronavírus-fertőzést gyógyító vakcinát megtalálják, és megkezdődjék annak tömeggyártása. Ez egy-másfél évet vehet igénybe.

Másrészt az egészségügyi rendszer fenntarthatósága végett is nagyon fontos, hogy lassítsunk a vírus terjedésén. Ugyanis, ha hirtelen történik tömeges megbetegedés, akkor az egészségügy összeomlik. Csak úgy részesülhet mindenki a kellő ellátásban, ha nem terheljük túl a rendszert.

Torma József azt is elmondta: véleménye szerint a kormány időben és jó döntéseket hoz a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. Ugyanakkor tapasztalták, hogy volt olyan üzemeltető, amelyik nem hajtotta végre a kormányrendeletben megfogalmazottakat, illetve találkoztak a vendéglátóhelyeket kedvelő lakosság leleményességével, akik az üzletekben megvásárolt szeszes italt közterületen fogyasztották. Ennek nyomán tiltották be a településen a közterületi alkoholfogyasztást.