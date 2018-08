Felkészülni lehet és kell is ha nehézkes az álom

Nyári időszakban könnyen felborulhat az alvási ritmus, a hőség, de akár az utazás is kizökkentheti a turistát. Nemrégiben tudományosan is igazolták, hogy az alvás nemcsak gyógyít, de annak hiánya akár súlyos károsodásokat is okozhat. A Magyar Kardiológusok Társasága az alvásritmus felborulásának veszélyeire figyelmeztet.

Nyaralásra, pihenésre mindenkinek szüksége van, mert ilyenkor tudunk segíteni a szervezetünknek abban, hogy feltöltődjön. Ám ha valaki az autózást, repülést stresszként éli meg, akkor jól teszi, ha megfogadja az alábbi tanácsokat, hogy az utazása pozitív élményekkel záruljon. Időeltolódás, hőség, megváltozott életritmus – mind-mind a nyár, a nyaralás velejárói. – Az alvás-ébrenlét zavarok egy részét elsősorban a környezet és az életmód befolyásolja, ez különösen a nyaralásra és a nyári időjárásra igaz. Állandósulhat a nappali fáradtság, álmosság, ingerlékenység, a figyelem- és a koncentráció zavara. Az persze egyénileg változó, ki és hogyan alkalmazkodik – figyelmeztet Gellér László professzor, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökségi tagja. Mit tehet az utazó, hogy lehetőség szerint elkerülje a problémát? Az alváshoz ideális hőmérséklet 20 Celsius-fok közelében van, amit ilyenkor csak klímaberendezés segítségével, és csupán átmenetileg tudunk elérni. Ezért inkább arra törekedjünk, hogy a kinti hőmérsékletnél hat-nyolc Celsius-fokkal legyen hűvösebb a hálószoba levegője. Akinek egészségügyi vagy egyéb okokból nem áll módjában a klímaberendezés használata, teregessen frissen mosott, vizes ruhákat a hálószobába, vagy használja az antik görögök bevált módszerét: napközben és éjszaka is tegyen nedves lepedőket a zárt ablakok elé. Mivel az elalvás egyik feltétele a testhőmérséklet csökkenése, könnyebben el tudunk aludni, ha lehűtjük a testünket. Erre a legegyszerűbb módszer a zuhanyozás, amit a lefekvés előtti órákban akár kétszer, háromszor is megismételhetünk. – A vacsorát időzítsük úgy, hogy a szervezetünknek legyen elég ideje az emésztésre. Vacsorázzunk lefekvés előtt 2-3 órával, és akkor is kerüljük a zsírosabb, nehéz ételeket. Az esti órákban már ne fogyasszunk koffeintartalmú italokat és egyéb élénkítő hatású ételeket, étcsokoládét, kakaót. A repülőn igyunk elegendő vizet, landolás után pedig, ha érkezéskor nappal van az adott országban, mindenképpen menjünk ki a szabadba, igyekezzünk annyi időt a természetes fényben tölteni, amennyit csak lehet. A természetes fény szintén segíthet átállítani a biológiai óránkat.