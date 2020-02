Felkészülten szavaltak az ifjak

Az alsó tagozatos gyermekek mérték össze tudásukat február 4-én az ozorai könyvtárban – nyilatkozta Körmendi Irén könyvtáros. – Igen nagy volt a lelkesedés a harmadik és a negyedik osztályosok körében. Kipirult arccal, mosolygósan érkeztek meg az apróságok a délután három órai kezdésre – tette hozzá. A zsűriben Branauerné Varga Melinda pedagógus, Nagy Istvánné polgármester, és Körmendi Irán foglalt helyet. A gyermekek felszabadultak vidámak és felkészültek voltak. A verseny ellenére is őszintén biztatták egymást, és támogatást jelentettek az érdeklődő felnőttek is. A szeles, rossz időben kevesebben jöttek a megszokottnál, de a rendezvény így is igazán hangulatos volt. Öt gyermek kapott könyvjutalmat, és az önkormányzat jóvoltából minden résztvevő gyermeket emléklappal és egy tábla csokoládéval ajándékoztak meg. Olyan oldottnak bizonyult a hangulat, hogy versenyen kívül egy kis ovis is kedvet kapott a verseléshez. Jó hangulatban váltak el egymástól, azzal az ígérettel, hogy áprilisban ismét találkoznak.