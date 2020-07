Félkezű ember nem alkalmas lelkésznek

Egy lelkipásztor, aki műszaki informatikus végzettséggel is rendelkezik. Dancs Róbert mindig is érdeklődött a számítástechnika iránt, de most, több ok miatt is úgy döntött, hogy megszerzi a tudását igazoló bizonyítványt.

Dancs Róbert kéményépítő szakvizsgát tett. Ritka szakma – mondhatja, aki hall egy ilyen hírt –, biztosan megél majd belőle. Dancs Róbert műszaki informatikus végzettséget szerzett. Trendi szakma – mondhatja, aki hallja a hírt –, biztosan jól megél majd belőle. De nem ez a lényeg. Hanem az, hogy Dancs Róbert református lelkész Bogyiszlón, és az egyéb képesítéseit csak „mellesleg" szerezte. A kéményépítőt azért, mert a parókia kazánházát újította fel, és nem akarta, hogy túl sok pénzt gomboljanak le róla az iparosok. Az emelt szintű műszaki informatikusit meg azért, mert mindig is érdekelte a számítástechnika, és papírral is akarta igazolni a hozzáértését. – Diákkoromban, mikor Sárospatakon teológiára jártam – idézi fel a kezdeteket –, rendszergazdaként alkalmaztak. Már 2002-2003-ban én felügyeltem az iskola gépeit, és minisztériumi kapcsolattal is rendelkeztem, belépési jelszók ismeretét bízták rám. Azóta sokat fejlődött a számítástechnika, és a műszaki érdeklődéssel is megáldott lelkipásztor lépést tartott a fejlődéssel. Folyamatosan képezte magát, s most, az elmúlt kilenc hónapban szakiskolába járt, Budapestre. A járvány miatt átmenetileg online oktatás folyt. – Nem vagyok kiszolgáltatva másoknak – mondja –, sőt, tudok segíteni a hozzám fordulóknak. Hibákat hárítok el, tanácsokat adok, például gépvásárláskor, informatikusokkal állok barátságban. Az üzleti tevékenység is a lehetőségek között szerepel. Majdnem úgy alakult Dancs Róbert élete, hogy ez a lehetőség „A" verzióvá lépett elő. Egy komoly vállsérülés következtében nem tudta mozgatni a jobb kezét. Csak a csuklója funkcionált rendesen. Ha valamit alá kellett írnia, a bal kezével feltette a jobbat az asztalra, s úgy oldotta meg a feladatot. – Ha nincs két működő kéz, akkor nem lehetek lelkész – vázolja a helyzetet. – Hiányzó vagy csonka végtagokkal, ideértve a hiányzó ujjakat is, nem végezhető ez a hivatás. Úrvacsora adásakor, kereszteléskor, áldásmondáskor szükség van mindkét kézre. Ez is tehát a számítógépes képzés mellett szólt. A másból való megélés lehetősége. Egyébként is elég sovány a falusi lelkészek javadalmazása. – A kisegyházaknál fogynak a gyülekezetek – mutat rá –, és ahol megmaradnak, ott sem képesek eltartani a lelki vezetőt. A pünkösdieknél már alig akad főállású pásztor. Szinte mindegyiknek van valami egyéb, pénzkereső foglalkozása. Például mezőgazdasági munka. Én is termesztek fűszerpaprikát, hisz Bogyiszlón ez alapkövetelmény, de kis tételben. Megélhetést nem biztosítana; a számítástechnika, az igen. A református lelkészek még főállásúak. Kapnak szolgálati lakást, ha szórványban (több helyen) dolgoznak, szolgálati autót, és legalább havi 120 ezer forint pénzbeli juttatást. Jobban azok keresnek, akik intézményt – például öregotthont – vezetnek.

– Nem önfenntartó a rendszer – hangsúlyozza. – Ez a kormány támogat bennünket, ám ha változás történne, komoly anyagi problémákkal kellene szembenézniük az egyházaknak. Szakdolgozat az okosotthonokból A 37 éves Dancs Róbert 2014-től Bogyiszló református lelkipásztora. Felesége szintén lelkész, egy fiuk van. A műszaki dolgok is érdeklik, elsősorban a számítástechnika. Ilyen irányú végzettséget most szerzett. A bizonyítványt július 6-án vette át. A kilenc hónapos képzésen 14-en jutottak túl sikeresen. Volt közöttük több informatikus, egy pincér, egy fotós, egy rendőr és egy lelkipásztor. Megtanulták a digitális gépek működésének és egymással való kommunikációjának mikéntjét. Onnantól kezdve, hogy milyen elv alapján sípol, világít egy gyermekjáték, egészen az ipari berendezések vezérléséig, a számítógépes tervezésig és gyártásig. A műszaki informatikus ért a hálózatok kiépítéséhez, karbantartásához, a programozáshoz, a szoftverfejlesztéshez. Szakdolgozatát az okosotthon-rendszerekből írta Dancs Róbert. Borítóképünkön: Balogh Gábor vizsgabizottsági elnök (balról) adja át a bizonyítványt Dancs Róbertnek