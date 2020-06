Felügyeletet és felzárkóztatást biztosítanak az általános iskolák

A tanév végéig, vagyis június 15-ig marad az online oktatási rend, de mától ismét fogadják a gyerekeket az iskolák. Felügyeletet, illetve szükség esetén felzárkóztató foglalkozásokat biztosítanak az intézmények.

Lejárt a szülők szabadsága, így a szekszárdi Baka iskolában nem is olyan kevés tanuló jelent meg ezen a héten. A száznégy gyerek körülbelül felét viszont a pedagógusok hívták be felzárkóztatásra, tudtuk meg dr. Wénerné Scheurer Zsuzsanna intézményvezető-helyettestől. Elsősorban felsősökről van szó, akik nem küldtek vissza feladatokat rendszeresen, így nekik ebben a két hétben kell megküzdeniük a jobb jegyért. Hogy ki, mikor, melyik tárgyban mélyed el, azt az osztályfőnökök koordinálják. Azok, akiknek megőrzését a szülők kérték, jobbára alsósok, és délelőttönként szintén tanulnak. A gyerekek osztálytanítóik irányításával végzik a feladatukat, a helyettes szerint ugyanis nem lenne életszerű, ha munka után a szülővel kellene elkészíteniük a leckét. A délután már az iskolában is természetesen a játékról szól.

Inguláné Futó Orsolya, a Dombóvári József Attila Általános Iskola vezetője elmondta, hogy mindössze 7-8 tanuló számára igényeltek a szülők felügyeletet. Ők többnyire alsó tagozatos gyerekek, akiket nem szeretnének egyedül otthon hagyni a szülők, amíg dolgoznak. Ez a szám az iskola több mint ötszázas létszámához képest elenyésző, az attalai és a dalmandi tagintézményben pedig egyáltalán nem kértek felügyeletet a szülők. Személyes konzultációk során zajlanak ugyanakkor a felzárkóztató programok. Az osztályfőnökök és a szaktanárok egyeztettek a szülőkkel, és behívják azokat a gyerekeket, akiknél úgy látják, szükség van erre. Az intézményvezető arról is beszélt, hogy június 16-tól már nagyobb létszámra számítanak, Dombóváron és a tagintézményekben is nagyjából húsz-húsz gyereket fogadnak a nyári foglalkozásokon. Többek között környékbeli kirándulásokat, kézműves programokat terveznek velük.

– Pozitívan, jó hangulatban indult a nap több mint két hónap távollét után – tudtuk meg Antóni József Jánosnétól, a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatójától. Elmondta, hogy felügyeletet egy gyerek számára sem igényeltek a szülők, de megsegítésre, felzárkóztatásra behívtak negyvennyolc nebulót. Ez az iskolába járó diákoknak nagyjából a tíz százaléka. A gyerekek eleinte kicsit elveszettek voltak, de nagyon örültek egymásnak, a pedagógusoknak, és persze a tanítóknak is hiányoztak már a diákok. Az igazgató hozzátette, jellemzően azokat hívták be, akik külterületekről járnak be, és az otthonukban problémás az internethozzáférés. Ők az elmúlt hetekben postán, papíralapon kapták meg a feladatokat, és úgy is küldték vissza, most pedig a személyes konzultációkon tudják velük pontosítani a tananyagot, abból a tárgyból, amiből ez szükséges.

A tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét jelenleg négyen veszik igénybe a tamási Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskolában, reggel nyolc órától délután négy óráig.

– Június huszonhatodikáig kötelesek vagyunk biztosítani a gyermekfelügyeletet, és mivel szülői szabadságok kimerülőben vannak, a nyári szünet kezdetével arra számítunk, hogy emelkedik a tanulói létszám intézményünkben. A gyermekfelügyeletet aztán felváltja az önkormányzati fenntartású nyári napközi, amely iskolánkban népszerű, és sok tanuló veszi igénybe – mondta Gasparics László intézményvezető.

A bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskolában kedden huszonegy alsós és huszonkét felsős ment be kicsit tanulni. Négy órát tartottak a diákoknak, mondta Fodor Jánosné igazgatóhelyettes. Rövidített, könnyebb hangnemben folytak a tanórák, melyeken az volt a cél, hogy azok a tanulók is fel tudjanak zárkózni, akik lemaradtak, gyengén teljesítettek a feladatlapjaik alapján. A két hetes felzárkóztatási időt szeretnék nagyon hasznosan eltölteni, mondta az igazgató helyettes. Vannak olyan diákok, akiknek csak pár órára van szükségük, és vannak, akinek végig kellene jönniük ahhoz, hogy be tudják pótolják a tananyagot.

A Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium Gyönki Tagiskolájában jelenleg három tanulóra felügyelnek, a gyerekek reggel nyolc órától délután két óráig vannak egyéni felzárkóztatáson, konzultációkon az iskolában. – Harmadikos, hetedikes tanulóink vannak az intézményben, egy tanár felügyeli őket. Amint több tanuló érkezik, több tanárt fogunk behívni. A vezetőség azonban mindig bent van az iskolában – mondta Orbán Renáta tagintézmény-vezető. Ismertette, június közepétől június végéig a Pécsi Egyházmegye ajánlotta fel a segítségét hittantábor szervezésére, a Tamási Tankerületi Központ általi pályázat alapján pedig nyári tábort július végén, augusztus elején tudnak rendezni.

Zombán a veszélyhelyzetben végig ügyeletet tartott az iskola, májusban végig két tanulót felügyeltek a pedagógusok. Most másik két gyermek megőrzését látják el. Jakab Árpád intézményvezető elmondta, körülbelül tíz felsős diákot hívnak be felzárkóztatásra, ők enyhén szólva nem szakadtak bele a tanulásba. A hanyagolt tantárgyak változatosak, szerepel közöttük a természetismeret, az angol és a német is.