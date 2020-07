Felújították a település egyik régi közkútját

A 2014-ben alakult Kismányoki Német Önkormányzat programjában azt hirdette, hogy megőrzi a település német hagyományait. Ennek keretében azt vállalta, hogy 2020-ban felújítja a faluban még fellelhető közkutakat. Ennek első lépéseként most elkészült, teljes egészében megújult a Hegyalja utcában található közkút, amelynek leomlott támfala már életveszélyes állapotban volt. Amennyiben az önkormányzattól engedélyt kap, a többi még fellelhető közkutat is felújítja a német önkormányzat – számolt be Simon Lászlóné elnök.

Borítóképünkön a felújított kút