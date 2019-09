Felújították a zeneiskolát, amire méltán lehet büszke Bonyhád

Megújult intézménybe költözhettek a bonyhádi Bartók Béla Zeneiskola növendékei és pedagógusai. A fejlesztés jelentős, mind tartalmát, mind összegét tekintve. Az újabb komoly eredményről ünnepélyes átadó keretében, a helyszínen adott összegzést Filóné Ferencz Ibolya polgármester.

Az intézményben tartott ünnepség emelkedettségét az adta, hogy a város és egyúttal a zeneiskola egy 2014-ben megkezdett út újabb szakaszához érkezett. Öt évvel ezelőtt az önkormányzat saját forrásából nekilátott a patinás épület felújításának, hogy méltó környezetet teremtsen az itt zajló magas szintű szakmai munkának. Akkor, a belső munkálatok elvégzésére, eszközbeszerzésre és egy hangversenyterem kialakítására nyílt lehetőség, az intézmény vezetésének valamennyi kérését szem előtt tartva. Miután még maradt megoldásra váró feladat, ígéret hangzott el arra nézve, hogy a lehetőségekhez mérten mihamarabb folytatódik az épület felújítása. A tervek 2018 nyarán váltak valósággá.

– Ekkor kezdődött annak a pályázatnak a megvalósítása, amelynek köszönhetően folytathattuk a megkezdett munkát – tekintett vissza az előzményekre ünnepi beszédében Filóné Ferencz Ibolya. – Több mint 83 millió forintot nyertünk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében az intézmény energetikai korszerűsítésére, amelyet az önkormányzat 2018-ban közel 13 millió forinttal, 2019-ben pedig 32 millió forinttal egészített ki. Így összesen 128 millió forintot fordíthattunk a felújításra. Elkészült az épület födém és homlokzati hőszigetelése, megvalósult valamennyi nyílászáró cseréje – folytatta a város vezetője.

– Komoly gond volt az épület vizesedése, a kivitelezés során ezt is orvosoltuk. A járda bontása és a földkiemelés után a lábazati falak felületének helyreállítása is megtörtént. A teljességre törekedve, elkészült saját forrásból még: az épület belső udvarának és a parkolójának térkövezése, akadálymentes parkoló kialakítása és a parkosítás is, hogy ez által még szebb, rendezettebb környezet fogadja a zeneiskolában dolgozókat, a gyermekeket és szüleiket. Mindezeket összegezve kijelenthetjük: a végeredmény egy energetikailag korszerű, megjelenésében ízléses, bátran mondhatjuk szemrevaló felújítást valósítottunk meg, amelyre méltán lehetünk büszkék – hangzott el Filóné Ferencz Ibolya beszédében.

A polgármester azt is közölte: a zeneiskola felújítása is része volt annak a jól átgondolt és előkészített munkának, amely a városfejlesztési tervek között szerepelt ebben az önkormányzati ciklusban. Végezetül azt kívánta, hogy mindenki lelje örömét a felújított intézményben.

Borítóképünkön: Varga Gáborné, a Tamási Tankerület szakmai igazgatóhelyettese, Filóné Ferencz Ibolya polgármester és Bérces Emese, a Zeneiskola tagintézményvezető-helyettese.