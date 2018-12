Fénybe öltöznek az utcák és a terek

Utcai ünnepi fények nélkül sok helyen már elképzelhetetlen a karácsony. Több helyen advent első vasárnapján kapcsolták be a díszvilágítást.

Szinte mindenütt fontosnak gondolják, hogy az év végi ünnepekre a kisebb-nagyobb települések utcáit, központi tereit fénybe borítsák. Bátaszéken az elmúlt pár évben egyre bővült a díszkivilágítással ellátott utcák és építmények száma. A város főutcáján, a Budai úton a közvilágítási oszlopokon elhelyezett fényfüzérek, valamint az utca felett áthidaló fények ünnepi hangulatot teremtenek. Kőműves Szabolcs, a városüzemeltetési osztály munkatársa elmondta, idén plusz hat oszlopra helyeztek ki új fényeket, így a Bezerédj és az Árpád utcákban is adventi hangulatot teremtettek. A díszvilágítást a hét végén bekapcsolták, a templom előtti fákra helyezett fényfüzéreket és a karácsonyfa kivilágítását december 14-én kapcsolják majd be, amikor az Adventi forgatag programja megkezdődik.

Pakson vasárnap gyúltak ki az ünnep fényei. A városháza előtti adventi koszorú, a betlehem, a karácsonyfa világítását is ekkor kapcsolták be. Gadányi József, a DC Dunakom Zrt. építészeti csoportjának vezetője pénteken elmondta, folyamatosan díszítik a fákat, az oszlopokra és intézményekre is kerül a díszvilágításból, valamint a körforgónál is kivilágítanak egy fát.

A tolnai utcai díszvilágítás elemeit pénteken szerelték fel a szakemberek a Deák Ferenc és a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a korábbi években megszokott módon, ahogy a városháza erkélyére is ekkor került fel a fényfüzér. A hét közepe óta díszíti a Hősök terét a hatalmas adventi koszorú, szintén az elmúlt évekhez hasonlóan. Több éve már annak is, hogy a lakosság ajánlja fel a város karácsonyfáit, amelyeket a mözsi és a tolnai Szentháromság szobor mellett, illetve a kulturális központ udvarán állítottak fel. Idén a városháza udvarára is került egy nagy fenyőfa. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Szekszárdon néhány napja már a városházán lévő fényfüggöny, a fákon lévő hópelyhek, és a gyerekek kedvence, Olaf is világít. Ez utóbbi díszt felújították, ugyanis szegényt tavaly elég rendesen megrongálták. Mint azt Horváth János, a LUX H 84 Kft. tulajdonosa elmondta, a nagyobb városokban, Budapesten, Pécsett, Siófokon már bekapcsolták a díszvilágítást, ezért döntöttek úgy, hogy a fények egy részét már az advent előtt néhány nappal beüzemelik. Új világító dísz a Vármegyeháza kerítésére került, amely igen mutatós.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS