Fényes a jövő a tolnai pingpong számára

A nagy múltú tolnai asztalitenisz sport jövője is biztosan fényes lesz. Abból a szempontból mindenképpen, hogy a helyi bázis felújítása nyomán a csarnok világítása immár nemzetközi színvonalúvá vált.

Befejeződött a tolnai asztaliteniszezőknek is helyet adó helyi „Sportszékház” felújításának első szakasza. Mint azt Bauer József, a Fastron Asztalitenisz Club elnöke elmondta, az egyesület az országos szövetség – az Emberi Erőforrások Minisztériuma által finanszírozott – pályázatán tavaly valamivel több mint tízmillió forint infrastruktúra-fejlesztési támogatást nyert el, amelyhez a klub 230 ezer forintos önerőt biztosított.

A nemrég elkészült beruházás során lecserélték a vizesblokkok és a folyosó feletti tetőt, szigetelték a födémet, kicserélték a külső nyílászárókat. Nem utolsó sorban pedig korszerűsítették a nagy csarnok világítását. Ezzel akár nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas, kiváló fényviszonyokat teremtettek, illetve az áramfogyasztást is jelentősen csökkentették. Mindemellett a helyi önkormányzat nagyjából egymilliós támogatásából újrafestették a folyosót, a vizesblokkokat és a csarnokot.

A klub egy újabb pályázatot is beadott. Bauer József elmondta, hogy ha sikerülne elnyerni a mintegy 20 millió forintos uniós támogatást, abból megoldanák a kazánok és a radiátorok cseréjét, az épület külső hőszigetelését, az öltözők és a vizesblokkok teljes felújítását is. A klub addig is szeretettel várja az újabb pingpongos palántákat, valamint azokat is – életkortól függetlenül – akik szabadidejükben szeretnének egy kicsit mozogni a Sportszékházban, hétköznapokon 17-től 19 óráig.

