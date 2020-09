Fergetegesre sikeredett a felsőnánai Béke-túra

Kolbásztöltő versenyt és kispályás focitornát is szerveztek, fellépett Mc Hawer és Tekknő, valamint Fekete László, a világ egykori legerősebb embere is bemutatót tartott. A nagyon jól sikerült napot tűzijáték tette felejthetetlenné Felsőnánán.

Az idei felsőnánai falunapon és Béke-túrán minden volt, ami ahhoz kell, hogy valamennyi résztvevő jól érezze magát. A legkisebbek már reggel kilenckor megszállták a légvárat és a körhintákat, szinte percenként váltották egymást az apróságok. A bátrabbak rodeóbikán próbálhatták ki magukat, de volt haditechnikai-, motokrossz-, kutyás- és íjászbemutató is.

Az egészséges életmódot hivatott népszerűsíteni az a sátor, amely alatt különféle teszteknek és felméréseknek vethették alá magukat a vállalkozó kedvűek.

„A tavalyi eseményt az egész napos eső elverte, úgyhogy most nagyon boldogok vagyunk, hogy ilyen szép időt fogtunk ki” – mondta Bíró Szabolcs polgármester.

A nagysátor alatt előbb Figura Ede színházi bemutatója szórakoztatta a gyerekeket, aztán Sági Ildikó és csinos zumbás kolléganői pörgették fel egy kicsit a ritmust. A nap első sztárvendége Mc Hawer és Tekknő volt, a közönség együtt énekelte velük az ismert slágereket. A vidámabbak pedig táncra is perdültek a nézőtéren.

A legnagyobb tömeget mégis Fekete László, a világ egykori legerősebb embere és fia, utódja, Magyarország jelenlegi bajnoka, Miklós bemutatója vonzotta. Előbb a helyi erősemberek vetélkedését vezették le (Kovács Martin és Dani István vihetett haza egy-egy kupát), majd pedig meg is mutatták, hogy mire képesek. Fekete László régóta nem versenyez már, de most a visszatérésre készül, jövőre többek mellett a saját fiaival is összeméri erejét.

A kispályás focitornán a Lengyel Akadémia végzett az élen, a Ranga, a Másnaposok és a Felsőnána SE előtt. A legjobb kapus Forrai Krisztián, a legjobb játékos Ranga Adrián, a gólkirály Tóth Norbert lett.

A kolbásztöltő versenybe tizenkilencen neveztek, az ötfős zsűrinek nem volt könnyű dolga. Végül Tibai Csaba vehette át a kupát Bíró Szabolcstól, a második helyen a Zombai Közös Önkormányzat, a harmadikon pedig a Jakab és Társa nevű formáció végzett.

Az este további jó hangulatát a Bad Times zenekar alapozta meg, majd következett a látványos tűzijáték. A Barbária Együttes fellépése után retródiszkó zárta a napot.