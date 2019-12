Férje halála után majdnem abbahagyta a rádiózást

A 25 éve alapított szekszárdi rádió, az Antritt, újabb öt évre kapott frekvenciahasználat-engedélyt. A vállalkozást, férje halála óta Pálinkásné Jantner Jolán irányítja. Élete sosem volt zökkenőktől mentes. Most sem az, amikor a helyi rádiók fenntartása egyre nehezebb.

A fény mögött mindig ott az árnyék. Pálinkásné Jantner Jolán a 25 éve alapított, szekszárdi székhelyű Rádió Antritt élén áll. Felületesen szemlélve pályáját akár sikertörténetnek is tekinthetnénk. Édesapja, Jantner Sándor tsz-elnök volt, férje, Pálinkás Csaba nemzetközi hírű kerékpárversenyző. Csakhogy mindkettőjüket hamar elvesztette – apját hatévesen, férjét 39 éves korában –, s nélkülük kellett helytállnia.

– A rádiózásba, kezdetben még nem kapcsolódtam be – meséli –, az egészségügyben dolgoztam, olyan végzettségem volt. Az első adás 1994 február 28-án ment le. Az ÁNTSZ épületében működött a bérelt stúdió. A megyei tiszti főorvosnak, dr. Hangay Istvánnak nagyon tetszett az ötlet, még műsorvezetést is vállalt. A jelenlegi helyünkre, a Wesselényi utcába, 2002-ben költöztünk át. Ez már saját tulajdon. Itt már én is vállaltam feladatokat. Nem a műsorkészítésben, hanem az ügyfelekkel való kapcsolattartásban, és gazdasági vezetőként. Aztán, 2004-ben meghalt a férjem.

Nem titkolja Pálinkásné, hogy foglalkozott a gondolattal: abbahagyja a rádiózást, felszámolja a vállalkozást. Vételi ajánlatot is kapott az Antrittra. De az emberek szeretetének, biztatásának köszönhetően a folytatás mellett döntött. A kollégák is erre ösztönözték, családias légkör uralkodott a stúdióban. Technikában sem álltak rosszul; kár lett volna feladni. Később a fia is egyre aktívabban vett részt a cég ügyeinek intézésében. Ma már egyértelmű, hogy folytatják, már csak azért is, mert újabb öt évre megkapták a frekvenciahasználati, műsorszórási engedélyt.

– Nehéz helyzetben vannak a helyi rádióadók – mondja –, sok megszűnt az elmúlt 25 évben, nálunk jóval nagyobbak is, mióta mi működünk. Itt, Szekszárdon három is volt a kilencvenes évek második felében, s csak ez az egy maradt talpon. Előtérbe került a tévézés, a netezés, egyre kevesebb a hirdetés, és más okok is közrejátszanak, elbizonytalanítanak. A sikeresen pályázók hét évre kapnak frekvenciát, ami aztán öt évvel meghosszabbítható. Nekünk most szeptemberben járt le ez a hétéves ciklus, s megkaptuk az engedélyt a további öt esztendőre. Tehát 2024 szeptemberéig van médiaszolgáltatási jogosultságunk. Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy nemigen politizálunk, de ha mégis előjön olyan téma, akkor kényesen ügyelünk az egyensúlyra. Vagyis arra, hogy vita esetén mindkét fél kifejthesse a véleményét.

A helyi rádiók erőssége a helyi anyagok készítése, sugárzása. Ezt a kínálati skálát szeretné tovább bővíteni az Antritt a jövőben. Terveznek technikai és humán fejlesztéseket is. Egy viszonylag kis közösséget szolgálnak – a szekszárdi vételkörzetben élőket –, s remélik, hogy nem hiába.

– Jó érzés hallani – mondja a cégvezető lelkesen –, amikor bemegyek egy üzletbe vagy étterembe és a mi rádiónk szól. Lokálpatrióták vagyunk a műsorkészítésben, s persze örülünk, ha mások is azok, és minket hallgatnak.