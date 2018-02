Új csarnokot avatott a szekszárdi Ferropatent

A fémipari vállalat tevékenységét és folyamatos fejlesztéseiket példaértékűnek tartják.

Felavatták a Ferropatent Zrt. új csarnokát szerdán. Szabó Sándor, a cégcsoport tulajdonosa, vezérigazgatója elmondta: jelentős mérföldkő előtt állnak, hiszen az új csarnokban korszerűbb gépekkel magas színvonalú munkára képesek. A fémipari vállalat számára a csúcsminőség a cél, és Szabó Sándor úgy véli, az újabb fejlesztéssel a további jövőjüket tudják megalapozni.

Az eseményen részt vett Rákossy Balázs európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár, aki példamutatónak nevezte a Ferropatent tevékenységét. Mint mondta, a cég folyamatos növekedéssel járul hozzá Szekszárd gazdasági eredményeihez, illetve a fejlesztési források felhasználásban is jó példával jár elöl. Az is fontos, hogy a 14-15 milliárd forintos bevétele révén meghatározó adófizető, és így a városfejlesztésből is kiveszi a részét, és mintegy 130 embernek biztosít megélhetést. Rákossy Balázs szerint szintén példaértékű, hogy a Ferropatent magyar tulajdonú családi vállalkozásként ér el kimagasló eredményeket. – A magyar gazdaságot ilyen cégekre szeretnénk alapozni – hangsúlyozta az államtitkár.

Horváth István megyei jogú városok fejlesztésének koordinációjáért felelős államtitkár felidézte, a 26 éves múltra visszatekintő Ferropatent néhány fontosabb fejlesztését. Elmondta, hogy 2000-ben avatták az első üzemcsarnokot, majd 2006-ban, 2012-ben és most egy újabb következett. Az alakulásakor még a kereskedelemre alapozó vállalatnál fordult az arány, és napjainkban 30 százalékot tesz ki a kereskedelem, és hetvenet a gyártás. Így remélik, Paks II. építésekor beszállítóként szerepet kap a vállalat. A következő időszakban hárommilliárd forint értékben fejleszt a cég, ebből 1,2 milliárd forint a támogatás, a többi önerő. A mostani beruházás 360 millió forintba került.

Ács Rezső polgármester hozzátette: a Ferropatentre nem csak a fejlesztések terén számíthatnak a városban élők, hiszen a megyeszékhely szabadidős programjait is támogatják. Szekszárdon kiemelten kezelik a szakember utánpótlás ügyét, ezért a városvezetés, a szakiskolák és cégek együttműködnek. Ebben szintén partner a Ferropatent.