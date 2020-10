Fészekrakó otthonok várják Németkéren a fiatal párokat

Egymást érik a kisebb, nagyobb fejlesztések Németkéren. Horváthné Gál Erika polgármester bízik benne, hogy a pályázati környezet eztán is kedvez a kistelepüléseknek.

A kis lépésekben hisz Horváthné Gál Erika, Németkér polgármestere, hozzátéve, hogy azokból viszont legyen minél több. Ez az elv megvalósulni látszik a településvezetésben, hiszen egymást érik a sikeres pályázatok, így minden évre jut feladat. A legfrissebb eredmények közé tartozik, hogy a régi orvosi rendelő átépítésével elkészült egy négylakásos társasház, ahol fészekrakó otthonokat alakítottak ki. Olyan fiatal pároknak kínálnak ott lehetőséget az életkezdéshez, akik aztán Németkéren képzelik el a jövőjüket. A 67 millió forintos beruházáshoz a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) biztosított 50 millió forintos támogatást.

Szintén a közelmúltban fejeződött be a csapadékvíz-elvezető rendszer felújításának első üteme, ami a Kossuth, a Virág, a Széchenyi és a Zrínyi utcai árok egy részét és a főutcai árkokat érintette. Mindez 145 millió forintos TOP-os forrásból. Az önkormányzat, ugyancsak TOP-forrásból, elnyerte a második ütemhez szükséges 400 millió forintot is. Jelenleg az előkészítő feladatok zajlanak, jövőre pedig már az eredmények is láthatóak lesznek. A munkának azt követően állhatnak neki, hogy elkészült a főutcán az ivóvízhálózat cseréje. Ehhez sikerült több mint 85 millió forintos forrást szerezni.

A már megvalósult fejlesztések közé tartozik az óvoda épületének energetikai korszerűsítése, amely többek között a nyílászárók cseréjét, a szigetelést és egy új kazán beszerzését jelenti. Minderre 32 millió forint jutott TOP-forrásból. Az óvoda fűtését, miként a művelődési házét is, energiafűz biztosítja. A szennyvíztelepet ültették be a növénnyel, amelyből aratás után kiváló fűtőértékű darálék készül. A sportklub épületére szintén energetikai korszerűsítés vár, amelyre TOP-forrás biztosít 57 millió forintot, illetve tavaly az épület mögötti ligetben helyeztek ki új asztal-pad garnitúrákat.

A Magyar Falu Programban több kiírásra is sikerrel pályázott az önkormányzat. Orvosi eszközöket vásároltak 1,8 millió forint értékben, és ötmillió forintos támogatást nyertek az óvodaudvar felújítására, ahova egy kiülős féltető építését tervezik, valamint a hátsó oldali kerítést cserélik le részben. A Dózsa György és a Solymár utca szintén a Magyar Falu Programban elnyert 28 millió forintos összegnek köszönhetően újult meg, és a Rákóczi utca páratlan oldalának járdafelújításához is biztosítanak ötmillió forintot, amelyhez további tízmillió forintot önerőként tesz hozzá az önkormányzat. A főutca járdáinak egy része a JETA által elnyert 30 milliós pályázat révén újulhattak meg. Az elmúlt év augusztusában jelentős viharkár sújtotta a települést, ezek helyreállítására a Belügyminisztérium adott 5,5 millió forintos vis maior támogatást, és mostanra a munkák is elkészültek.

Az elmúlt időszakban megújult a közvilágítás az egész faluban, és tavaly a Staub-emlékház felújítása is megvalósult. A régi sváb ház jellegzetességeit megőrizték, berendezése pedig szintén a németség hagyományairól árulkodik. Emellett a német nemzetiségi önkormányzat saját költségén építtetett az udvaron egy melléképületet, és ott is egykori használati tárgyakat őriznek.

Küszöbön álló fejlesztés, hogy egy 15 ezer euró értékű, uniós pályázatnak köszönhetően hat helyen – például buszmegállóban, a sportpályánál és játszótereken – ingyenesen elérhető Wi-Fi-hálózatot építenek ki.

Az elbírálásra várók között szerepel a kerékpárút építésére, a polgármesteri hivatal belső felújítására, a szolgálati lakás energetikai korszerűsítésére és telkek kialakítására beadott pályázat. Ezeket a Magyar Falu Programban nyújtották be, míg a Magyar Államkincstár a Rákóczi utca páros oldali járda felújítására és a művelődési házat érintő beszerzésekre beadott pályázatokról hoz majd döntést.

Horváthné Gál Erika hozzátette, reméli, hogy a pályázati környezet eztán is kedvez a kistelepüléseknek, és azt, hogy a Paks II. beruházás előrehaladtával mind több olyan forrás lesz, amely fejlődést eredményez a térségben.

A település civil szervezetei hozzátesznek a közösségi élethez

Büszke a település civil szervezeteire Horváthné Gál Erika. Mint mondta, sokat vállalnak magukra a közösségi életi feladataiból, a kórusok és a német nemzetiségi tánccsoport pedig mesze viszik a település jó hírét. Aktívak a polgárőrök, és szükség esetén az önkéntes tűzoltókra is lehet számítani.

A járványhelyzet persze kihatott a közösségi életre. Nem volt idén falunap, nem rendeztek gyereknapot és a búcsúfa-állítás is elmaradt. Büchenbachból, Németkér németországi testvértelepülésről sem fogadhattak vendégeket. Tavaly még a németkériek kilátogathattak német barátaikhoz, hogy megünnepeljék a kapcsolat harmincadik évfordulóját, ám az itteni találkozás a kerek évforduló örömére, egyelőre várat magára. Egyedül egy zenés rendezvényt tudtak megtartani nemrégiben. Ekkor Kovács Alíz és zenekara lépett fel.

A polgármester ugyanakkor bízik benne, hogy a karácsonyváró időszakban már lehetnek kisebb programok, hogy az év végét már oldottabb hangulatban tölthessék az emberek.

Támogatásokat ad a község A szociális háló a polgármester szerint jó, következetes Németkéren. Támogatást adnak akkor is, ha gyermek születik egy családban, és akkor is, ha halálozás történik, emellett betegség esetén is segítséget nyújt az önkormányzat. A tanév elején támogatást biztosítanak az óvodás, az általános és a középiskolás gyermek, valamint a felsőfokú tanulmányokat végző fiatal után is. A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatban pedig mindenkit támogatnak, ezzel is segítve a fiatalok tanulmányait.

Borítókép: Horváthné Gál Erika egy négylakásos társasház előtt, ahol fészekrakó otthonokat alakítottak ki fiatal párok számára