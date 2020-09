Feszítő kérdésekre válaszokat találunk a zarándokutakon

A járvány miatt a szeptemberi katolikus világtalálkozó is elmarad Budapesten. Zarándokok Tolna megyéből is mentek volna. Az eseményt jövő ilyenkor tartják meg.

Elmarad a katolikus világtalálkozó. Egy évvel csúsztatták el az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, jövő ilyenkor lesz, Budapesten. Ebből adódóan a hozzá kapcsolódó tizenhárom napos zarándoklatot is lefújták, ami szeptember 2-án indult volna a Pécsi egyházmegye egyik legismertebb zarándokhelyéről, Máriagyűdről. Ez – a Budapest–Máriagyűd útvonal – a közép-európai Mária-út leggyakrabban járt szakaszai közé tartozik. Tolna megyén áthaladva a következő településeket érinti: Cikó, Szálka, Szekszárd, Tolna, Fadd, Gerjen, Paks, Bölcske és Dunaföldvár.

A szekszárdi Szilvácsku István már hat-hét éve jár zarándoklatokra, feleségével együtt. Azt mondja, hogy a koronavírus miatt az idén kevesebb ilyen program volt, de azért megfordultak néhány helyen, legutóbb, augusztus 19-én a Szentendre–Visegrád közötti szakaszon. Bővebb információval szolgál Besencziné Tóth Erika, a Mária Út Egyesület Pécsen élő regionális szervezője. Tavaly tartottak először olyan bűnbánati zarándoklatot, melynek során a természet ellen elkövetett bűnökért ajánlják fel a résztvevők a fizikai fáradalmakat és az imákat. Most volt a második ilyen útjuk, melyen háromszázan vettek részt, köztük jó néhányan a Pécsi egyházmegyéből. A záró szabadtéri mise Visegrád mellett volt.

Mint minden zarándoknak, Besenczinének is megvan a saját „elsőút-története”. Édesapja halála nagyon megviselte, s akkor javasolta a papja, hogy menjen el egy zarándoklatra. Éjszakánként nehezen aludt, egyszer keresgélni kezdett a neten, és ezt dobta a gép: Budapest–Csíksomlyó. Reggel bejelentette a férjének és a lányának, hogy pár nap múlva indul egy negyvennapos útra, gyalog. Azt mondták: holnapra kialszod! De nem így történt. Elment, s élete egyik legnagyobb élménye volt, amit másoknak is ajánl. Utakat szervező önkéntesként is vallja, hogy feszítő kérdéseire válaszokat, megoldásokat talál az ember a zarándokutakon.