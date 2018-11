Filmzeneszerző lett a Tolnáról indult fiú

Volt már Viggo Mortensen személyi kellékese, árult fagyit Tolnán, de az élete mindig is a zene körül forgott. A Tolnáról indult Kalotás Csaba ma az egyik legkeresettebb filmzeneszerző Magyarországon.

Kalotás Csaba a 2004-es Fekete kefe című magyar film zeneszerzőjeként hívta fel magára először a szakma figyelmét, ezért a munkájáért kapta első díját. Ekkor csupán huszonkét éves volt.

– Még tolnai gimnazistaként, Pámer Andris barátommal egyfolytában bandáztunk, leginkább a tolnai Duna-parton és a megboldogult Zenészklubban – mesélte magáról. – Andrissal mindig a zenén agyaltunk, borítóterveket készítettünk a nem létező zenekarunknak, szövegeket írtunk, stb. Ekkor találtam rá a számítógépes zenélésre is, ami azért volt jó, mert nem kellett hozzá folyamatosan zenekari próbákat szervezni, otthon mindent meg lehetett csinálni – emlékezett vissza a kilencvenes évek közepére-végére.

Érettségi után felvették a pécsi egyetemre, angol szakra, de hamar kiderült, hogy ez zsákutca. – Az egyetem számomra óriási csalódás volt. Akkor már jó pár év tapasztalatom volt zeneírásban, hangszerelésben, már csak ez érdekelt. Pécsett viszont rengeteg új ismerősöm lett, és a zenei világ is kitágult előttem. Sok kínlódás után végül nem is fejeztem be az egyetemet, hanem 2004-ben felköltöztem Budapestre, ahol addigra már létezett a Realistic Crew nevű zenekarunk, amit Vranik Krisztiánnal alapítottunk. Ez egy viszonylag sikeres zenekar volt, rengeteget játsztottunk külföldön – mesélte Csaba.

Aztán jött a Fekete kefe, aminek sikere után végleg eldőlt, hogy filmzeneszerzéssel fog foglalkozni. Még ha hivatalosan nincs is róla „papírja”.

– Még a pesti felköltözésemkor egy amerikai filmben voltam Viggo Mortensen személyi kellékese, de ezt nagyon utáltam. Ezen kívül életemben semmilyen más jellegű munkát nem csináltam, kizárólag zenét szereztem. (Hacsak nem számítjuk bele, hogy még a kilencvenes években fagyit árultam Tolnán triciklivel.) Annyira erős volt a filmzene és a hang iránti érdeklődésem, hogy minden más csak ezután következhetett – magyarázta.

Csaba azóta is Budapesten él, és nagyon jól érzi magát a bőrében.

– Nagyon boldog vagyok a munkámmal. Sokszor izgalommal fekszem le aludni, annyira várom, hogy másnap folytathassak egy zenét. Sokat sétálok és bicajozom, közben a fejemben rakom össze a filmzenét, és amikor leülök dolgozni, már csak meg kell valósítanom, amit gondolatban összeraktam. Ez egy elég magányos műfaj egyébként, napközben alig találkozom emberekkel, nem is igazán bánom ezt.

Viszonylag korán kel, sétál vagy fut egyet, iszik egy kávét, igyekszik minél gyorsabban elintézni a szociális részét a napnak (megbeszélések, tárgyalások, stb.), hogy déltől késő estig már csak a zenével foglalkozhasson – avatott be a mindennapjaiba.

– Szeretem Budapestet, de egyre élhetetlenebbnek tartom, a rossz levegő miatt is. Álmom egy erdő szélére költözni, ahol a stúdió ablaka egy végtelen nagy zöldre lát rá, és nem hallok kukásautót, szirénát, meg a 115-ös buszt – fogalmazott, hozzátéve, hogy havonta legalább egyszer-kétszer hazalátoghat Tolnára, a szüleihez. – Nagyon szeretek náluk lenni. És persze örök kedvencem a tolnai holtág. De a bogyiszlói őstölgyes és a Nagy-Duna is remek hely.

Több, mint harminc filmben hallható

Az imdb.com internetes portál szerint eddig 33 film zenéje köthető Kalotás Csaba nevéhez. Az ő zenéje hallható többek között a Tiszta szívvel című filmben (2015.) és A magyar csapat – „…még 50 perc…” című dokumentumfilmben (2016) is. Emellett már kb. kétszáz reklámnak írta a zenéjét.

– Szerencsére hosszú évek óta nagyon jó projektekben dolgozhatok, amiket általában nemzetközileg is díjaznak. Aktuális munkáim közül kiemelném a Tuza-Ritter Bernadett Egy nő fogságban című dokumentumfilmjét, ami már körbejárta a világot, és hatalmas siker mindenhol. Vranik Roland Az állampolgár című nagyjátékfilmje szintén nagyon jól sikerült.

A Kecskeméti Rajzfilmstúdióval is van közös munkánk. Mindezeken kívül óraadó vagyok a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, ahol animációszakosoknak tanítok.