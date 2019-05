Focis és lovas is volt a cikói majális

– Kell ilyen program, látványosság a faluba – fogalmazta meg véleményét szombaton egy helybeli lakos a Cikói Focis-lovas Majálison, a lovas felvonulás közben. Minden bizonnyal többen gondolják így, mert szép számmal vettek részt a település lakói a rendezvényen és vendégekből is akadt bőven, továbbá immár második alkalommal hozták össze a programot a cikói fiatalok.

Kedvezett az időjárás is, a szervezők ragyogó napsütésben bonyolíthatták le a programokat a festői környezetben fekvő sportpályánál. A résztvevőket többek között szívélyesen kínált, helyben sütött lángossal köszöntötték. A gyerekek kedvére tettek fajátékokkal, amelyek közül a legnagyobb népszerűségnek talán a körhinta örvendett. A népi kerámiák készítésének mikéntjével is megismerkedhettek az érdeklődő ifjak, akik elkészült munkáikat hamarosan kiégetve, készen vissza is kapják majd. Természetesen nem hiányozhatott a kínálatból a gyerekek abszolút kedvence: volt habparty is.

A rendezvény elnevezésének megfelelően labdarúgó mérkőzés is zajlott a gyepen, ahol két ifi és két felnőtt helyi csapat mérte össze tudását. Mindeközben a pálya környékén bográcsokban rotyogott az étel: tíz csapat nevezett a meghirdetett gasztronómiai megmérettetésre, amelynek témája a pörkölt volt.

A lovas kitételnek is maximálisan megfelelt a majális. Kezdetnek látványos faluköszöntő lovas felvonulást tartottak, majd délután a hátas ügyességi vetélkedő keretében a nevezőknek érdekes feladatokat kellett megoldaniuk. Kajtár János szervező elmondta, többek között eleme volt a megmérettetésnek az ugratás, a „kapunyitás” lóháton, a sörös korsó eljuttatás oszlopról oszlopra. A fogathajtók pedig akadálypályán mérhették össze ügyességüket. A hátasok „küzdelmében” megvédte címét a tavalyi cikói bajnok, míg a fogatok erőpróbáján Váraljára került a legjobbnak járó elismerés.

A baráti találkozóra 25 hátast és 10 fogatot hoztak a résztvevők, akik Mázáról, Váraljáról, Szekszárdról, Komlóról, Hosszúhetényből, Nagykozárról, valamint Hidasról is érkeztek. A rendezvény lebonyolításában számos önkéntes működött közre, továbbá az önkormányzat és további támogatók is hozzájárultak megvalósulásához.