Fogathajtók versenyeztek két napon át Pakson

Évről évre nagyobb érdeklődés övezi a Paksi Fogat Sport Egyesület által szervezett lovas napokat. Fritz József titkár a legutóbbi, nemrégiben tartott kétnapos rendezvény kapcsán elmondta, hogy az első napon negyvenkét fogathajtó állt rajthoz, köztük nemcsak Tolna megyeiek, hanem Pest és Fejér megyeiek is. Egyesfogatok, pónifogatok, valamint kettes fogatok C és D kategóriájában volt verseny, illetve vadász- és élményhajtást is rendeztek. A nap folyamán műsort adott a Siller Nótakör.

Másnap a népi fogatok versenyét rendezték. A délelőtti programban tizenöten indultak, a gyerekek játékos, ügyességi versenyére pedig huszonnyolcan neveztek. A legfiatalabb résztvevő négy éves volt. Az érdeklődők a Pálma Lovastanya három fiataljának lovas bemutatóját is láthatták – tette hozzá Fritz József.

A program helyszíne az ürgemezei Lengyel focipálya volt. Megvalósulását több helyi vállalkozó, valamint az önkormányzat és az atomerőmű is támogatta. A rendezvényt Szabó Péter polgármester nyitotta meg.