Főként élelmiszerre van most szükség

A karácsony a szeretet, a család és a remény ünnepe. A rászorulók, betegek, idősek segítését több szervezet is felvállalta. Megkérdeztük, hol, mire van szükség.

A szekszárdi Szent Erzsébet Caritas Alapítvány nemcsak karácsony környékén segíti a rászorulókat és az elesetteket, hanem egész évben. Ilyenkor azonban gazdagabb az ajándék. Kedden délután nyolcvan embert vendégel meg az alapítvány, ők természetesen már megkapták erre az eseményre a meghívót. Mint azt Kovács Jánosné kuratóriumi elnöktől megtudtuk, a hétvégén a szekszárdi Tesco áruházban gyűjtenek tartós élelmiszert, a jövő héten pedig kétszáz ember kap adományt.

A szekszárdi katolikus plébánia többször csatlakozott a Caritas akcióihoz. A karácsony közeledtével tartós élelmiszert gyűjtenek a templomokban, amit az alapítvány munkatársainak adnak át, akik eljuttatják ezeket a rászoruló családoknak. Tolna megyében három településen – Pakson, Dombóváron és Szekszárdon – fogadják azokat, a hajléktalanokat, vagy azokat, akiknek még meleg ételre sem jut. A melegedőkben nagy szükség van az élelmiszer adományokon kívül takarókra, téli ruhákra, cipőkre.

Bátaszéken nagy hagyománya van az adományok gyűjtésének, tájékoztatta lapunkat Borosné Simon Zsuzsanna a gondozási központ vezetője. Vállalkozók, egyéni felajánlók által összegyűlt összegből tartós élelmiszereket vásárolnak, amit a rászorulók között osztanak szét. Jelenleg százötven családot tartanak nyilván a segítendők listáján, de ez a szám napról napra bővül. Borosné Simon Zsuzsa elmondta, az oktatási, nevelési valamint az idős emberek ellátásával foglalkozó intézményekkel, a házi orvosokkal folyamatosan tartják a kapcsolatot, akik jelzik, hogy ki a rászoruló. Egy-egy csomagban többek között lisztet, olajat, cukrot, tartós tejet, löncshúst, teát, kávét, lekvárt is tesznek. Az élelmiszercsomagokat december 18-án adják át a gondozási központban. A listán szereplő rászorulókat előre kiértesítik. Mindemellett száznegyven gyermeknek is készítenek ajándékcsomagot.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Vakok és Gyengénlátók megyei egyesülete a Hunyadi utca 4. szám alatt minden nap reggelt 8-tól 17 óráig várja a felajánlásokat.

– Főleg tartós élelmiszercsomagokat, édességet, gyümölcsöt várunk az adakozó kedvű emberektől – közölte Kovács Lászlóné, a látássérültek megyei szervezetének elnöke. – December 14-én Szekszárdon tartjuk karácsonyi ünnepségünket, de emellett majd Dombóváron, Pakson és Tamásiban is szervezünk adventi ünnepi eseményt. Idén a megyeszékhelyen harminckettedik alkalommal szervezünk gyűjtést a rászorulóknak. Az élelmiszerek mellett szívesen fogadunk tűzifát, régitárcsás-mosógépet, vagy centrifugát is.

Kovács Lászlóné azt is elmondta, hogy ez az ünnepi összefogás nem egyszeri ajándékozásról szól. Azért gyűjtenek, hogy egész évben segíteni tudják a nélkülözőket. Két hete tart már szabadfogas-akciójuk: áprilisig a Hunyadi utcába téli ruhákat, meleg plédeket, takarókat várnak.

Pakson és Szekszárdon még tart a cipősdoboz akció

A paksi atomerőmű dolgozói és nyugdíjasai a paksi önkormányzattal közösen idén tizedszer is megszervezik hagyományos karácsonyi cipősdobozgyűjtési akciójukat. Az ünnepek alatt így szeretnének minél több gyereknek és családnak örömet okozni.

A családoknak szánt dobozokba tartós élelmiszert kérnek a szervezők, gyermekeknek szánt dobozokba meleg ruhát, írószert, tisztálkodási szereket, játékokat, édességet érdemes tenni. A dobozra rá kell írni, hogy milyen nemű és korú gyermeknek szánja az adományozó az ajándékot. Ugyanez igaz azokra a cipősdobozokra, amelyeket a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban gyűjtenek szintén gyerekeknek. A csomagba nem kerülhet romlandó étel, gyógyszer, törékeny tárgy. Az ajándékot a Humánszolgáltató Központ pártfogoltjai kapják. Szekszárdon a Babitsban december 17-ig lehet leadni, Pakson még de­cember 13-ig az Atomerőmű F2 portáján, a látogatóközpontban, a Tourist Info Paksnál, a városházán, a Csengey Dénes Kulturális Központban és az adventi udvarban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS