Főként fejlesztésekről szól Tamási idei költségvetése

A pénzügyi terv összhangban van a tamási önkormányzat gazdasági programjával, amelyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait tükrözik.

– A költségvetési bevételek és kiadások tervezett kiadási főösszege 4,1 milliárd forint, amely jóval magasabb az előző évi eredeti előirányzatnál – közölte Porga Ferenc polgármester. – Ennek fő oka, hogy tavaly több, nagy összegű európai uniós projekthez kapcsolódó támogatási szerződést írtunk alá, a döntéssel rendelkező pályázatok tárgyévet terhelő költségei, illetve a kapcsolódó vállalt önrészek kiadásai 2018-as előirányzatként jelennek meg. A 13 nyertes Terület- és Településfejlesztési Operatív Programra (TOP) benyújtott pályázatunk közül 11 önkormányzati, kettő pedig a településhez köthető uniós forrás. Ezeket átvezettük a költségvetésen, emiatt nőtt a főösszeg.

Az adósságkonszolidációnak köszönhetően – a korábban folyamatosan likviditási gondokkal küzdő – a települési önkormányzatok, így Tamási pénzügyi helyzetében is érezhető javulás mutatkozott. A 2017-es évben azonban az iparűzési adó bevételek a tervezettől jelentősen elmaradva teljesültek, emiatt a büdzsé főösszege mellett a hiány is emelkedett.

– Azért nagyobb a hiány, mert pluszköltségek merültek fel – jelezte Porga Ferenc. – Vannak olyan összegek, amelyek nem elszámolhatók a kiírásokból. Majdnem minden TOP-ban nyertes település küzd azzal a problémával, hogy a 2016-os tervezéshez képest 2017-ben kötöttünk támogatási szerződéseket, az építőipar árai jelentős mértékben növekedtek. A közbeszerzési eljárások eredményeképpen néhány projekthez pénzt kell hozzárendelnünk. Összességében értékelve a pénzügyi tervünket, a hiány emiatt is magasabb. De ez részben egy örömteli dolog, hiszen mögötte beruházások, fejlesztések, tervek vannak, amelyeket nagyrészt ebben az évben bonyolítunk le.

A másik ok, ami miatt nőtt az adósság, hogy iparűzési adó bevételünk jelentős mértékben csökkent. Elsősorban a város egyik legnagyobb munkáltatójának kevesebb befizetése miatt van, hogy 200 millióval kevesebb iparűzési adó bevétellel számolhat a város. A város vezetője kiemelte, ennek ellenére a prioritás, hogy a megnyert projektek – amelyek a település jövője szempontjából elsődleges fontosságúak – zökkenőmentesen lebonyolíthatók legyenek.

Fontos az állami tanuszoda program, melynek keretében a fürdő mellett uszoda épül. A lebonyolítást az állam végzi, az önkormányzat a területet és a közműkiváltások költségeit biztosítja. Vannak kisebb összegű források, melyek a külterületeket érintik. Ezek is elsőbbséget élveznek. Van egy nyertes vidékfejlesztési pályázatuk a külterületi utak stabilizálására, két vis maior támogatással földút-helyreállítást végeznek. A javításra szerzett forrásnak is van önereje.

A település fenntartása, működtetése igen sok olyan karbantartási, felújítási, állagmegóvási feladat ellátását igényelné, ami költségvetési szempontból a dologi kiadások részét képezi. Ezekre pedig – főleg a kötelezően előírt egyéb kiadások mellett, illetve a nem megfelelő állami finanszírozás miatt – a szükségesnél néha még mindig kevesebb pénzösszeget lehet tervezni és fordítani. Mindezek ellenére fontos, hogy a város intézményei a továbbiakban is biztonságosan tudjanak működni.

– Példaként említeném az Aranyerdő Óvodát és Bölcsődét, az önkormányzati hivatalt, a közművelődési intézményt – mondta Porga Ferenc. – Egyik sem számol kevesebb kiadással, mint a tavalyi évben. Igyekszünk tartani a finanszírozási szintet a civil szervezetek és a sportegyesületek esetében is. Városüzemeltetésre a tavalyival azonos összeget költünk. Többet nem tudunk, de kevesebbet sem adunk.

Ötvenkétmilliós tartalék, plusz kommunális adó

Különböző jogcímeken egy ötvenkétmillió forintos tartalék is szerepel a költségvetésben. A nehezebb helyzet miatt szükség van takarékosságra. Két éve működik a geotermikus fűtésrendszer, ami a korábbinál gazdaságosabb, olcsóbb fűtési lehetőséget biztosít a közintézményekben. A sokat szidott LED-es közvilágítási rendszer is negyven százalékos megtakarítással működik, amely milliókat jelent a költségvetésnek.

Két éve vezették be a magánszemélyek kommunális adóját, amely 2017-ben és idén is várhatóan huszonötmilliós bevételt jelent a városnak. Az összeget az utolsó fillérig járda- és útfelújításra költik.