Folyamatosan fejlődik a falu saját erőből és pályázatokkal

Minden számottevő ünnepet megtartanak a településen, az anyák napját, a farsangot, a falunapot, a szilveszteri bált. A legjelentősebb esemény a falunap.

Kilencvenedik születésnapját ünnepelte Újireg, ahol minden évben július utolsó szombatján tartják a falunapot. Így volt az most is, természetesen a járvány előírásainak szigorú betartása mellett. Ennek megfelelően elmaradt a főzőverseny, a gyermek- és más programok, köztük a hagyományos bál is. Ha már lehetséges lesz, az utóbbit még az idén pótolják, mondta Pethes József polgármester. Az évforduló onnan datálódik, hogy 1930-ban nyolcvan családot telepítettek az akkori uradalomba, mert a megélhetésük már nem volt biztosított Jászárokszálláson, tette hozzá. Az ünnepségen részt vett a kilencven éves Kozma József, a falu azon egyetlen életben lévő lakója, aki még a Jászságban született.

A saját bevételek és megnyert pályázatok jóvoltából folyamatosan fejlődik a település, nincsenek anyagi problémáik, tette hozzá a polgármester. Az idén nyertek már húsz és félmillió forintot az óvoda felújítására, hárommillió forintot játszótér létesítésére, kétszázkilencvennyolcmillió forintot a csapadékvíz-elvezetőkre, huszonkilenc és félmilliót két utca javítására. A faluház energetikai felújítása is elkészült már negyvenhétmillió forint költséggel. A ivóvízminőség-javító programra is elnyeretek már százhetvennyolcmillió forintot. Ennek a beruházásnak a kivitelezése még nem kezdődött el. A saját bevételeik gazdálkodásból vannak. Harminchat hektár földjük van, harminckét hektáron szántóföldi növényeket, kukoricát, búzát, napraforgót termelnek. Másfél hektáron zöldségféléket ter­mesztenek, és van fél hektárnyi gyümölcsösük. A mezőgazdasági és az úgynevezett szociális programban öt-öt közmunkás dolgozik. Utóbbi a település szépülését szolgálja. Elvégzik az önkormányzat tulajdonában lévő épületek, járdák állagmegóvási munkáit, rendben tartják a közterületeket, karban tartják a zöldfelületeket. Húszfős keret van a rendszeres szociális étkezésre, de a községben csak melegítőkonyha működik, ezért a meleg ebédet a falugondnoki szolgálat hozza el Iregszemcséről és viszi házhoz. A község óvodájába jelenleg 16 kisgyerek jár. Az idén is gyarapodik a falu, már született két kisgyerek, a harmadik úton van. Az iregszemcsei iskolába a falubusz viszi a diákokat, akik Tamásiba járatják a csemetéiket, maguk oldják meg a bejárást.

A terveik között továbbra is szerepelnek út- és járdafelújítások, és minden olyan cél megvalósítása, amely még komfortosabbá, kényelmesebbé teszi a falu lakosságának életét. Ilyen például az egyedi szennyvíztisztító berendezések beállítása, amelyeknek a működését öt évig az önkormányzat tartja fenn, vagyis elvégzik az ellenőrzéseket, hiba esetén a javíttatást. Arra a kérdésre, hogy mit tart még fontosnak a falu életében, Pethes József azt válaszolta, hogy a jászságuk megőrzését. Éppen ezért részt vesznek a jászok találkozóin és már hagyománnyá vált, hogy a mindenkori jászkapitány ellátogat az újiregi falunapra.