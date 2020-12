Folyamatosan fogadja az adományokat az alapítvány

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Domb utcában található Segítők Házában az Önzetlenül Segítők Paks Alapítvány adományosztást tartott december 5-én délelőtt 9 órától. A rászorulóknak közel száz ajándékcsomagot osztottak ki, amelyek tartós élelmiszereket tartalmaztak – tájékoztatott Molnár Imréné, a Segítők Háza vezetője.

Adományosztást már áprilisban is tartottak, most decemberben, az adventi időszakban pedig két alkalommal is igyekszik segíteni a rászorulóknak az Önzetlenül Segítők Paks Alapítvány. Ez alkalommal tartós élelmiszercsomagokat osztottak az alapítvány székhelyén. A szigorú szabályok betartása mellett polgárőrök is vigyázták a rendet és segítették a csomagok kiosztását. Az esemény során figyeltek a maszkhasználatra, a megfelelő távolság betartására, illetve az érintkezésmentes adományátadásra.

Molnár Imréné elmondta, ez év október közepéig több mint ezerhétszáz csomagot osztottak ki paksi rászorulóknak. A felajánlásokat decemberben is folyamatosan várják. Szabó Péter, Paks polgármestere is nagyon fontosnak tartja azt a segítő tevékenységet, amit a szervezet egész éven át végez a városban – írta a TelePaks.hu.