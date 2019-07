Folytatódik a járdák akadálymentesítése

Akadálymentesítik a járdát a szekszárdi Garay gimnázium mögött a Csokonai utcában. Ács Rezső polgármester az itt tartott mai sajtótájékoztatón elmondta, pályázati támogatásból végeznek ilyen munkát harminchét helyszínen ebben az évben. Igyekeztek a város több pontján javítani a közlekedés biztonságát.

Padkasüllyesztés, burkolatjavítás már 2017-ben is volt ötven helyszínen, akkor és most is az átkelőhelyekre összpontosítottak. Idén körülbelül tízmillió forintot fordít a város arra, hogy babakocsival, kerekes székkel, gyalog és kerékpárral is könnyebb legyen átkelni ezeken a csomópontokon. A felújítás egyebek mellett az Arany János, a Béri Balogh, a Dózsa György, a Mészáros Lázár és a Wesselényi utcákat érinti. Egy kifejezetten járdafelújításról szóló programban pedig húszmillió forintot fordít a város felújításokra, tájékoztatott a városvezető.