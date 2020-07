Fontos ügyekben kérik ki a lakosság véleményét

Szerdán kezdték kézbesíteni megyénkben a legújabb nemzeti konzultáció kérdőíveit. Ezúttal a koronavírusról és a gazdaság újraindításáról intéz kérdéseket a kormány a lakossághoz. Megkérdeztük megyénk néhány köztiszteletnek örvendő lakosát, ők fontosnak tartják-e a kérdőív kitöltését és visszaküldését.

Takler András, szekszárdi borász szerint az, hogy kikérik az emberek véleményét, a demokrácia egyik jele. Úgy látja, az ív olyan kérdéseket tartalmaz, amelyek azokra az intézkedésekre vonatkoznak, amelyek igencsak befolyásolják mindennapi életünket, gyermekeink jövőjét. Egyetért azzal, hogy egészségünk védelme, különösen az idősek megóvása az elsődleges. – Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ha lesz második hullám, a gazdaság legalább pianóban akkor is működjön. És mivel érdekelt vagyok a vendéglátásában, a hazai turizmus további erősítésében bízom – mondta. A bevándorlásra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban pedig megosztotta azt a véleményét, hogy a józan gondolkodást támogatja, hiszen a humanizmus nem egyenlő az anarchiával.

– Minden esetben visszaküldöm a nemzeti konzultációs kérdőíveket. Fontosnak tartom ezt, mert a kormány kíváncsi a véleményünkre, és nemcsak a választási években, hanem a köztes időszakban is – mondta Szabó Péter, Paks polgármestere. Hozzátette, hogy olyan témákban kérdezik meg az embereket, amelyek az egész ország szempontjából hangsúlyosak, ilyen most a koronavírus-járvány kezelése. Lényeges, hogy visszajelzést adjunk arról, mi a véleményünk a vírus terjedésének visszaszorítása érdekében tett intézkedésekről – tette hozzá. Mint mondta, polgármesterként különösen fontosnak tartja ezt, hiszen a város életét is nagyban befolyásolta a járvány, ezért a paksi lakosokat is arra buzdítja, hogy a kérdőív kitöltésével és visszaküldésével fejezzék ki, szerintük helyes-e az az irány, amelyet a kormány kijelölt. És nemcsak a járvány kezelésében, hanem a gazdaság talpra állításában is, hiszen arra is rákérdeznek. – Egy demokráciában ez nem csupán lehetőség és jog a véleményünk kinyilvánítására, hanem úgy érzem, kötelesség is – hangsúlyozta Szabó Péter.

A „Pro Urbe Tamási” kitüntetett Vida Lajos egykori iskolaigazgató szerint az Orbán-kormánynál a nemzeti konzultációs kérdőívek bevált gyakorlatnak számítanak, amelyhez pozitívan tud viszonyulni. A nemzeti konzultáció körül kialakult nézeteltérések azok, amik zavaróak: nem a közmegegyezés felé terelik a problémák megoldását. Szintén zavaró, amikor magánszemélyek, vagy országgyűlési képviselők próbálják összegyűjteni a kérdőíveket a kormány ellenére.

– A világjárvány körül kialakult hisztériát sok esetben eltúlzottnak tartom, de a járvány komolytalan megközelítését elutasítom. Emellett az amerikai eseményeket szintén súlyosnak ítélem. Az idén válaszolok a kérdésekre, azt gondolom, a visszaküldött kérdőívekben található vélemények egyébként is őszinték – mondta Vida Lajos.

– A nemzeti konzultációnak több olyan pontja is van, amit szülőként és pedagógusként is fontosnak tartok – mondta Kiss Gyula, dombóvári középiskolai tanár. Hozzátette, hogy Angliában, Németországban és Olaszországban is vannak ismerősei, barátai, akikkel rendszeresen tartotta a kapcsolatot a koronavírus okozta veszélyhelyzet ideje alatt. – Egyik országban sem volt annyira hatékony a védekezés, mint hazánkban. Ugyan nekünk sem volt könnyű a helyzetünk, mégis sokkal szerencsésebbnek tartanak minket – mondta. Arról is beszélt, hogy egy esetleges újabb hullám esetén lényegesnek tartaná a határok azonnali lezárását és a korlátozások ismételt bevezetését, hogy el tudjuk kerülni az iskolák, óvodák bezárását és a vállalkozások ellehetetlenítését. Az oktatást ugyan meg lehet oldani online, de aki eddig úgy gondolta, hogy az iskola pusztán egy épület négy fallal, már biztosan máshogy látja – fűzte hozzá. A nemzeti konzultációban is megjelenő másik kardinális kérdésnek a munkavállalók és a vállalkozók védelmét, támogatását tartja. – Meglátásom szerint az ország gazdaságának további lendületre, az embereknek pedig anyagi biztonságra van szüksége – mondta.