Forró italokkal, jó zenékkel hangolódnak a paksiak az ünnepre

Igazi családias hangulatban, jó hangulatban, ünnepi zenékkel, forró italokkal, gyerekprogramokkal töltötték a paksiak advent második hétvégéjét.

Péntektől vasárnapig az adventi udvarban felállított színpadon koncertekkel teltek az esték: a hétvégi program gyermekműsorokkal indult pénteken, szombaton és vasárnap pedig helyi és országosan ismert fellépők érkeztek. Szombaton, ottjártunkkor elsőként Ruszó Tibit, az X-Faktor 2019-es szériájának győztesét láthatta-hallgathatta meg a közönség, Tóth Andi 18 órási műsorára telt meg teljesen a tér. Volt aki a színpad elől figyelte az előadást, mások pedig csoportokban távolabb beszélgettek vagy a kézműves vásár portékái közül válogattak.

Rózsi és férje gyakran járnak ki a városi rendezvényekre, de idén most voltak először az adventi programon. Szerinte, bár az énekesnő dalai főként a fiatalabbakhoz szólnak, a Dancing with the Stars táncos műsorbeli szereplése óta nagyon megkedvelte, ezért is néztek ki ma. Krisztina egész családjával érkezett. Különösen két gyerekük miatt látogattak ki, akik nagyon élvezik a forgatag hangulatát, nagy kedvenceik a fénygömbök, ahol rajtuk kívül rengeteg kicsi szaladgált ottjártunkkor is.

Talán a hideg miatt is, de kígyózó sorok álltak az adventi udvar büfékocsijai előtt: a forralt bor és természetesen a forró tea volt a sláger, de alig győzték a vásárlók rohamát a kürtőskalács sütők is, amelynek illata belengte a teret.

Vasárnap Feke Pál fellépése ugyan betegség miatt elmaradt, az Adventi Udvarban 17 órától Dánielfy Gergő és az Utazók koncertjét, a Csengey színháztermében 19 órától pedig a Volt egyszer egy táncdalfesztivál című előadást tekinthették meg a nézők.

Az adventi gyertyát vasárnap 16 órakor Szántó Zoltán, Paks alpolgármestere gyújtotta meg. Az adventi udvarban ezúttal is fűtött sátor várta a kézműveskedőket: míg hétköznap a gyermekeké volt a terep, szombaton a felnőttek varrhattak karácsonyi manót és készíthettek mézeskalács házikót vagy szaloncukrot.