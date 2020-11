Fórumot tartottak a zöld városról

Egy év toporgás után talán folytatódhat majdhogynem az eredeti tervek szerint Szekszárdon a Zöld város program, amelyre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében három éve, 2017 novemberében pályázott a megyeszékhely.

2017 decemberében meg is kötötték a szerződést arról, hogy 1,277 milliárd forintot kap a város azért, hogy szebb, egészségesebb legyen.

Elkezdődött az előkészítés, fórumokat tartottak, internetes oldalakat nyitottak, megteremteni az egyensúlyt a lehetőségek, s a lakók igényei között. Megkérdezték, hol legyen pázsit, szökőkút, játszótér, zenepavilon, és megkezdődött a tervezés. Később az önkormányzati választások után a többségbe került Éljen Szekszárd frakció egyik képviselője azt javasolta, módosítsák a programot, inkább épüljön egy 150-180 gépkocsi elhelyezésére alkalmas parkolóház is a hajdani szakszervezeti székház szomszédságában. Mert a város központjában sok intézmény, üzlet van, s emiatt ott sok az autó. Ezt a környéken lakók közül sokan ellenezték, ezért csütörtökön este a Babits Kulturális Központban a tervezett parkolóház ügyében fórumot tartottak.

A fórum moderátora dr. Modok László volt, aki augusztusban pályázatot nyerve lett a „Zöld város kialakítása” című program projektmenedzsere, s ezt a posztot szeptembertől a beruházás befejezéséig tölti be. Bevezetőjében elmondta, cél az, hogy ne betondzsungelben éljünk, a szilárd burkolatú terek zölddé váljanak, felsorolta, az Augusz ház és a Luther tér közötti városrészben hol lehet majd több zöld felület, porfogó, zajszűrő sáv.

A parkolóházra térve elmondta, azt azért is javasolták, mert a programban a gazdaságfejlesztés is szerepel, és a zúzottköves parkoló helyén egy ilyen építése, valamint a majdani parkolási díjakból keletkező bevétel is ezt szolgálná. A folytatásban viszont kifejtette, rendelkezésre álló pénz nem elég ennek felépítéséhez, és a program lezárulásáig el sem lehetne készíteni. Ezért a tervben már nem szerepel. Azt viszont, hogy később mégis épülhet parkolóház, további fórumok, felmérések után lehet eldönteni.

A fórum résztvevői – alig voltak húszan – valamennyien tiltakoztak az úgymond betonszörny bármikor történő megépítése ellen. Abban, a hangos, néha személyeskedésbe fajuló szócsaták során is mindenki egyetértett, hogy a parkolóházra nincs szükség. Annak ellenére sincs, hogy valaki elmondta, ha a Babits Kulturális Központban rendezvény van, ő hiába keres lakása közelében parkolóhelyet és így, néha esőben, hosszan kell kisgyerekével gyalogolnia. Egyik másik lakó elmondta, tiltakozva a parkolóház ellen, már négyszáz aláírást összegyűjtött. Mások azt említették, hogy a városközpontban van földalatti parkoló, illetve az Arany János utcában többszintes parkolóház, s mindegyikben alig állnak autók. Modok László megerősítette, parkolóház nem lesz, a mostani Augusz Imre utcai kavicsos parkolót zölddé teszik, a férőhelyek számának csökkentése mellett fákat is ültetnek. A fórum vége felé pedig Zaják Rita képviselőasszony, az ÉSZ frakció tagja, az önkormányzat Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságának elnöke elmondta, beláttuk, a parkolóház egy tévedés volt.