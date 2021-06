Fű és virág is nő majd az iskola előtt

A diákok közreműködésével fű- és virágmagvakat vetettek kedden délután a Baka iskola előtt.

A projekt ötletgazdája Zaják Rita, a szekszárdi önkormányzat tanácsnoka volt. A városban sokfelé látott kopár területeket, s úgy gondolta, nem csak szép, hanem hasznos is lenne ott fű és virág. Az elmúlt hónapokban szépen felújított Baka iskola előtt, az építkezés során használt sok száz négyzetméternyi terület pedig szinte kínálta magát a füvesítésre. Mégpedig úgy, hogy a fű között virág is legyen. Az ötlet megvalósításában partner volt az iskola és Katz Zoltánné, Szekszárd főkertésze is, így megkezdődött a munka.

Hoztak földet, az építők gépeinek keréknyomait meg az állványok nyomát eltüntették, szép sima lett az ötven-hatvan méter hosszú földcsík. Jöttek a diákok, a negyedikesek, s még simábbra gereblyézték a hantokat. Az egyik, járdaszegéllyel körülvett kisebb részen Katz Zoltánné mutatta a gyerekeknek, hogyan vessék a magot. Aztán jött a város sokat tudó gépe, tartályába – amivel télen a jeget olvasztó sót szórták – most fű, meg nyolcféle virágmag került, s az okos masina a négy-öt méter széles földsávon egyenletesen terítette, majd széles kerekeivel a talajba hengerelte a magocskákat.

A virágos fűtakaró egyre divatosabb Nyugat-Európában, mondta el Zaják Rita, és jó lenne, ha ez Szekszárdon is elterjedne. Amellett, hogy szép, több haszna is van. Életteret ad a rovaroknak, nem véletlenül nevezik méhlegelőknek az ilyen területet. Ám nem csak hasznos, gazdaságos is: hogy a virág magot hozhasson, nem kell, sőt nem is szabad, évente hétszer-nyolcszor nyírni a gyepet, elég, ha tavasztól őszig kétszer lekaszálják.

Borítóképünkön: A Baka iskola negyedikes diákjai segítettek a földsáv simára gereblyézésében is