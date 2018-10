Független képviselő lesz Szabó Balázs

A Jobbik szekszárdi alapszervezetének feloszlatását Szabó Gábor pártigazgató magánakciójának nevezte Szabó Balázs helyi önkormányzati képviselő. Elmondta azt is, hogy a párt etikai vizsgálatot kezdeményezett ellene, amiért megfenyegette egy munkatársát, majd kirúgta. – Az igazság ezzel szemben az, hogy a nálunk dolgozó személynek – Farkas Gergely és Szabó Gábor utasítására – az volt a feladata, hogy engem lehallgasson. Amikor erre fény derült, az illetőt értelemszerűen elbocsátottam – fogalmazott a képviselő, aki szerint a Jobbik abban is hazudik, hogy nem lesz együttműködés az LMP-vel.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Szabó Balázs arról is beszélt, hogy a Jobbik májusi tisztújítása óta – mivel Toroczkai Lászlóhoz kötötték – nem kapott fizetést. – Szabó Gábor letiltott a fizetési listáról, pedig választókerületi elnökként, városi elnökként és megyei sajtófőnökként is dolgoztam. Mára a Jobbik több százezer forinttal tartozik nekem – mondta a képviselő, aki a jövőben függetlenként folytatja munkáját, mandátumát nem adja vissza a Jobbiknak. Mint fogalmazott, továbbra is a szekszárdiakat fogja segíteni.