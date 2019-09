Garanciát vállaltak céljaikra, és mindet teljesíteni tudták

Számos fejlesztésre, eredményre büszke Szabó Loránd, Dombóvár polgármestere, miként a városban élőkre is, akik megmutatták, milyen erős közösséget alkotnak.

– Nyugodtan, kiegyensúlyozottan telt az elmúlt öt év, köszönhetően annak, hogy a Természetesen Dombóvár Közéleti Egyesület tagjai alkotják a képviselő-testület nagy részét, így egy irányba tudtunk húzni – kezdte Szabó Loránd, Dombóvár polgármestere. Mint mondta, volt 13 + 1 vállalásuk, amelyek teljesítésére garanciát vállaltak, és minden pont teljesült. Megőrizték például az idősek adókedvezményét, bővítették a térfigyelő kamerarendszert és a Z generációra is gondolva, ingyen wifit tettek elérhetővé az oktatási intézmények környékén.

A városvezető arról is beszélt, hogy sok fejlesztés pályázati támogatással valósult meg. Ezek közül kiemelkedik két 250 millió forintos EFOP-pályázat. Az egyiknek köszönhetően megpezsdült a kulturális élet a városban, a másik pedig az óvodákban, az általános iskolákban és a gimnáziumban hozott előrelépést. Képzések lehetőségét teremtette meg a pedagógusok számára, illetve olyan tan­órán kívüli programok megvalósítását, amelyek növelik egy-egy intézmény megítélését.

A Helyi Akciócsoport (HACS) 400 millió forintos pályázatára szintén büszke a polgármester. Elmondta, hogy tíz helyi egyesület tudott ebből a keretösszegből pénzt igényelni, és azt a céljaira fordítani. Többek között így újulhattak meg az esőbeállók a Gunarasi úton, épülhetett meg egy akadálymentes híd a Tüskei-tónál és szépülhetett meg a Szállásréti-tó környéke. Kormányzati támogatással valósulhatott meg a bölcsőde felújítása, kezdődhetett meg a főtér átalakítása, a nappali melegedő és a népkonyha kialakítása, a Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása és a szőlőhegyi kerékpár­út első ütemének folytatása.

Szabó Loránd ugyanakkor hozzátette, hogy amíg az európai uniós és a központi forrásokra jó részt sikerrel pályáztak, addig a megyei önkormányzathoz tartozó Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) csak jóval kisebb arányban jutottak támogatáshoz, holott a polgármester véleménye szerint magas színvonalú anyagokat nyújtottak be a kiírásokra. Néhány esetben azért pozitív elbírálást kapott Dombóvár. TOP-os forrásból valósult meg az újdombóvári óvoda, a gimnázium és a városháza energetikai korszerűsítése, valamint a szegregáció csökkentését szolgáló pályázatok kaptak támogatást. A kiírásra egyébként csak Tamási és Dombóvár nyújthatott be igényt – tette hozzá Szabó Loránd. Elmondta, hogy Dombóváron ez Mászlony, a Kakasdomb és a Vasút sor–Kórház utca szegregációval veszélyeztetett területeit érinti, és a program révén a városrészeken elkezdődött a felzárkóztatás.

Az önkormányzati lakásállomány kapcsán elmondta, hogy idén már több mint kétszáz bérlakás áll rendelkezésre. Hozzátette, hogy a ciklus elején volt némi visszaesés, kivontak ugyanis olyan ingatlanokat a bérlakásprogramból, amelyeket felújítani sem lett volna érdemes, de a későbbi bővítésnek köszönhetően mostanra mintegy 170 dombóvári lakhatását segítette elő az önkormányzat. A fecskeházi programban jelenleg tizenöt lakás szerepel, de a közeljövőben ezt a számot is növelni szeretnék. A szociális juttatásokra egyébként is évről évre nagyobb összeget fordított a város. Míg 2015-ben 16 millió forint jutott erre, addig tavaly már több mint 33 millió forint, és ezzel együtt a támogatások köre is bővült.

Az ivóvízhálózat rekonstrukciója a város több utcájában megvalósult, és a vezetékek cseréje az útburkolat felújítását is eredményezte. Ezt a munkát a jövőben folytatni szeretnék, miként a járdafelújításokat is. Emellett önkéntes járdaépítési program is indult az elmúlt években, amelyhez 250 háztartás csatlakozott, és így újulhatott meg három kilométer gyalogút. Ehhez az önkormányzat biztosította az alapanyagot, a lakók pedig a munkaerőt.

A környezettudatos szemlélet fontos a városvezetés számára, ennek egyik példája az egyedülállónak számító víztartály­akció. Azok, akik bizonyítani tudják, hogy a portájukról nem kerül csapadékvíz a közterületre, támogatásként egy 1 köbméteres vízgyűjtőt kapnak. Az indulás óta, három év alatt közel háromszáz tartályt osztottak ki.

Szabó Loránd kiemelte, hogy az elmúlt időszakból három fontos cím elnyerésére a legbüszkébb, amelyekre alapozni lehet a jövőben. Ezek Gunaras gyógyhellyé nyilvánítása, a Kapos-hegyháti Natúrparki cím megszerzése tizenhárom másik önkormányzattal folytatott közös munka eredményeként, valamint az ipari park cím elnyerése. A Szuhay Sportcentrum folyamatos fejlesztéseire szintén büszke a városvezető, miként a dombóváriakra is, akik megmutatták milyen erős közösséget alkotnak, és azt is, melyek azok a célok, amelyeket a jövőben fontosnak tartanak: egy új mentőállomás és egy új tanuszoda építését, a várost átszelő 611-es út és a szakorvosi rendelő felújítását.

Ezeknek a kívánalmaknak az elmúlt hetekben aláírásával hangsúlyt adott több száz ember. Szabó Loránd úgy véli, talán ennek is köszönhető, hogy előrelépés történt több területen. A mentők számára a mostani állomás helyett a tűzoltóság mellett alakítanának ki egy ideiglenes helyet egy arra alkalmas épületben. A hosszú távú megoldást viszont az jelentené, ha a kórház területén épülhetne egy teljesen új bázis. A város bekerült az országos uszodaépítési programba, az új létesítményhez az önkormányzat biztosít területet, és a Nemzeti Sportközpontok a beruházó. A négysávos út felújítása kapcsán pedig folyamatos egyeztetéseket folytat a városvezetés a Magyar Közút Zrt.-vel.