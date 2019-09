Závodon is járt a Gasztroangyal

Gasztroangyal járt Závodon. Szász Gábor kapcsolattartótól megtudtuk, a televíziós műsor rendezője egy másik produkciót forgatott korábban nem messze innen, ráadásul kalaznói kötődése is van, így tetszett meg neki Závod. Látta, hogy gyümölcstermő vidék, így a Gasztroangyal závodi adásának témája is a szilva lesz. Borbás Marcsi épp ezért lekvárt, pálinkát, gyümölcsöt is kóstolt, krumplit szedett, sőt házat is tapasztott sárral. Nem mellesleg pedig öt helyszínen főzött.

Szász Gábortól azt is megtudtuk, hogy a závodiak tapasztalatai szerint a közvetlen műsorvezető az életben is olyan, mint a képernyőn, így nagyon jó élmény volt a két napos forgatás. A stáb, és segítségükkel a várhatóan októberben adásba kerülő műsor nézői nemcsak a falu ínyencségeivel ismerkedhetnek meg, de képet kapnak egyedülálló építészeti csodáiról, vallási emlékeiről és értékei védelméért régóta dolgozó, összetartó közösségéről. Kiderül az is, hogy Závodon békességben, szeretetben élnek együtt németek, székelyek és felvidékiek.

A Duna Televízión a Gasztroangyalban hétről hétre a legjobb receptekkel, konyhai praktikákkal és a minőségi alapanyagok ismertetésével segíti a nézőket Borbás Marcsi, hogy mindannyian a gasztronómia mestereivé válhassanak.