Gasztromegye címmel indítanak sorozatot

Az egész megye gasztronómiáját kívánja feltérképezni egy videósorozattal a Tolna Megyei Önkormányzat. A megye hírül adta, hogy valamennyi településéről külön-külön kisfilmet készít, hogy felfedje a falvak és városok kulináris kincseit. Fehérvári Tamás elnök elmondta, hogy a Gasztromegye című műsor a TOLNA109 koncepció része, ezért is hívják életre az átfogó sorozatot, amelyben minden közösség szerepelhet.

A megyei önkormányzat Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést, miszerint Madocsán már megkezdődött a filmforgatás. Az is kiderült, hogy nem más, mint a falu vélhetően leghíresebb személyisége, az egykori válogatott labdarúgó, Böde Dániel is részt vesz a produkcióban. A „Böde Dani odapörkölt” című poszt árulkodó, mármint az elkészített étel mibenlétét illetően. A megye azt ígérte, hogy Facebook-oldalán követhetőek lesznek a forgatások kulisszatitkai, a helyiek féltve őrzött receptjei, illetve a műsor is ott fog megjelenni kéthetente pénteken, 19 órakor.

A Gasztromegye című videó sorozat célja, hogy új színt hozzon a megyébe és az online térbe. A kisfilmek elkészítése a minőség, a szórakoztatás és persze az értékőrzés jegyében zajlik – vallják a készítők. A megye szeretné, hogy a kevésbé ismert településekről is kiderüljön, milyen kincsek birtokában vannak. Emellett természetesen a közösségek nevezetességei, értékei, s helyenként akár egy-egy ismertebb személyiség is megjelenik majd.

A műsor elindítását vezérlő gondolat, hogy a megye ugyanolyan gazdag a gasztronómia területén, akárcsak a természeti kincsek, épített örökség vagy a kulturális értékek terén. Fehérvári Tamás elnök szerint a megyei önkormányzat nem csak fejlesztési forrásokkal támogatja a közösségeket, hanem értékközpontú akciókat is szervez az összetartás jegyében. Mint korábban beszámoltunk róla: a Tolna Megyei Közgyűlés júliusban fogadta el ciklusprogramját, ami a TOLNA109 koncepció alapján készült el. Ennek tükrében indult településlátogatásra Orbán Attila alelnök, hogy a megye valamennyi pontján személyesen is felmérje a helyi igényeket és adottságokat.