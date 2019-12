Gázrobbanás, választások – ez történt 2019 októberében

Az év végéhez közeledve visszatekintünk 2019 főbb eseményeire, eredményeire, érdekességeire. Ehhez a Tolnai Népújság archívumát hívtuk segítségül, így adunk képet a lassan elmúló esztendőről. Ezúttal október van soron.

Nem volt semmi. Így lehetne összegezni, milyen is volt az idei október. A hónap elején gázrobbanás rázta meg Szekszárdot, aztán jöttek az önkormányzati választások és még egy bátai gyilkosság is borzolta a kedélyeket. No de vegyük sorra, mi minden történt ebben a hónapban! Szerencsére nem csak rémdrámák jellemezték ezeket a heteket.

Október elsejére két világnap is esik: az időseké és a zenéé. A szépkorúakat közös vacsorákon köszöntötték a megye több pontján, míg a zenét hogy máshogy ünnepelték volna, ha nem koncertekkel. Az Országos Könyvtári Napok is ekkor kezdődtek, és számos előadás, valamint könyvbemutató várta ezekben a napokban az érdeklődőket. Dunaföldváron pedig átadták a Kultúra és Könyvek Házát.

Októberben emlékeztünk az 1848-49-es szabadságharc leverése után kivégzett aradi vértanúkra, majd nem sokkal később az 1956-os forradalom hőseire. Utóbbi napon elismeréseket adtak át országszerte, így megyénk több városában is. A Balassa-napon a megyei kórház azon dolgozóit díjazták, akik teljesítményükkel, tudásukkal, emberségükkel példaként állíthatóak a munkatársak elé. A Paksi Atomerőmű a Céggyűrűvel ismerte el kitűnő dolgozóit. Lapunk is díjazott, méghozzá olvasóink szavazatai alapján a megye hét csodáját. A bátaszéki molyhos tölgy, a bátai Mélygödör-tó, a tengelici rétek a pókbangóval, a bo­gyiszlói őstölgyes, a Szálkai-tó, a dunaföldvári Oláh-völgyi mandulás és a Gemenci erdő érdemelte ki a címet.

Szekszárdot október 9-én rázta meg gázrobbanás. Öt ember szenvedett sérülést, közülük ketten súlyosan, és huszonkilenc lakásba nem térhettek vissza az ott élők. A károsultak megsegítésére összefogott a város, és rövidesen a helyreállítási munkák is elkezdődtek.

Szintén a hónap elején két halálos áldozatot követelt egy baleset Szedres közelében. Egy személyautó, a megengedett sebességet vélhetően túllépve, egy pótkocsis traktor elé hajtott. A járműben utazók egyike sem használta a biztonsági övét. Bátán egy viszály torkollott gyilkosságba. A feltételezett elkövető egy pincében rejtette el a holttestet, a gyanúsítottat letartóztatásba helyezték. Szintén a megdöbbentő esetek közé tartozik, hogy Szekszárd külterületén futás közben támadás ért egy nőt. Az ügy szerencsés véget ért, a férfit rövid időn belül elfogták a rendőrök.

Az önkormányzati választásokon a szavazásra jogosultak 48,32 százaléka járult urnához. A polgármesterekről és a képviselői mandátumokról született döntés, illetve a nemzetiségi önkormányzatok összetétele is ekkor dőlt el. A választást nem sokkal később már az alakuló ülésekről szóló tudósítások követték.

Erre a hónapra is jutott jeles évforduló: Szekszárdon harminc éve indult a szociális munkás képzés, míg a Dombóvári Szent Lukács Kórház fennállása ötvenedik évfordulóját ünnepelte idén.

Az érdekességek sorába tartozik, hogy Pakson filmforgatás zajlott, írtunk egy Bennett-kengururól, amely Szekszárdon, egy Szőlőhegyi családnál él, és arról is, hogy nyolcvan év után bezárt Tolna legrégebbi kocsmája, a Gödör. Egy szekszárdi fiatal, Sparks Jason pedig Magyarország ENSZ ifjúsági küldötteként felszólalt a világszervezet közgyűlésén New Yorkban.