Gerjen fiataljainak út a jövőbe

Csütörtökön délelőtt a sajtó nyilvánossága előtt írták alá azt a dokumentumot, mely rögzíti, hogy a Dunaújvárosi Egyetem és Gerjen község önkormányzata szakmai együttműködési megállapodást kötött egymással.

A Dunaújvárosi Egyetem és Gerjen között létrejött együttműködési megállapodás célja, hogy az egyetem és a gerjeni önkormányzat szakmai munkáját és életpálya-modelljét hosszú távon erősítsék. Az eseményen jelen volt Kovács Pál, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár, dr. Mikulás Brigitta, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács elnöke, Romhányi Károly, Gerjen polgármestere, dr. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora és Némethné Nagy Gellai Szilvia a felsőoktatási intézmény kancellárhelyettese.

– A mai nap kulcsszava az lehetne, hogy partnerség – kezdte beszédét Kovács Pál, majd elmondta, hogy a térségben épülő új paksi atomerőmű hivatott biztosítani az ország biztonságos áramellátását. Kulcskérdésnek nevezte, hogy a nukleáris szakemberképzés terén folyamatosan nő a Dunaújvárosi Egyetem szerepe és a szakember utánpótlásban kiemelten számíthatunk a saját térségünkre, hiszen már a harmadik generáció veszi át a stafétabotot a Paksi Atomerőmű üzemeltetésében, és immár az új blokkok építésében is. A stabil és hosszú távú működőképességhez elengedhetetlenül szükséges a hazai képző központok további fejlesztése.

– Jelen megállapodással az innovatív, aktív településként ismert Gerjen lehetőséget kap megvalósítani előremutató ötleteit a Dunaújvárosi Egyetem által nyújtott szakmai tudásnak köszönhetően, a térség és a lakosság szolgálatában – folytatta az államtitkár. Mint mondta, fontos, hogy a régió fiatalságát helyben lehessen tartani, amelyhez kellő infrastruktúra kell, illetve olyan munkahelyek, amelyek elegendőek a perspektivikus jövőkép felépítéséhez. Kiemelte, hogy azok a fiatalok, akik Gerjenből a Dunaújvárosi Egyetemen tanulnak majd tovább, azoknak a település önkormányzata letelepedési támogatást nyújt. Hangsúlyozta, hogy ez a megállapodás a jövő generáció részére megfelelő életpályát vázol fel, ezért a kormány részéről üdvözlik ezt a kezdeményezést.

Romhányi Károly azt mondta, történelmi ez a lehetőség egy olyan kistelepülés számára, amely mindig is nyitott volt az innovatív és előremutató lehetőségekre. Ez az együttműködés út lehet községük fiataljainak a jövőbe, míg az egyetemen végzett pályakezdőknek akár Gerjen lehet az új otthonuk. A polgármester bízik benne, hogy a közös munka nemcsak számukra, hanem a térségnek is értéket teremt. Az egyetemmel, mint partnerrel kialakítandó jelen együttműködés azért is üdvözlendő, mert a lakosság napjaink technológiájának megfelelő módon és formában történő tájékoztatása az oktatás mellett szintén rendkívüli fontossággal bír.