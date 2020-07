Gyakran a fél éjszakát is munkával töltötték a résztvevők

Hetedik alkalommal kezdődött Pálné Osvad Éva gyöngyfűző népi iparművész vezetésével a Kölesdi Gyöngyfűző tábor, írja a közéleti.hu.

A nyár folyamán három csoportban fognak dolgozni a jelentkezők. Az első táborban tizenegy gyöngyfűző közül hatan többször, öten pedig első alkalommal érkeztek Kölesdre Budapestről, Dunaújvárosból, Ózdról, Püspökhatvanból, Várpalotáról, Sárvárról és Zagyvarékasról.

A példásan szorgalmas csapat a záró kiállításra hetvenöt munkát sorakoztatott fel, igaz, hogy ennek az volt az ára, hogy gyakran a fél éjszakát is munkával töltöttek. A program szerint modern és népi technikák váltották egymást, így a vezető által tervezett kölesdi csavarintós gallér mellett a gyöngyszövés is szerepelt, ahol nemcsak a szövés technikája, de a szép eldolgozás is a tananyag része volt. Ezek mellett kis csafring, a Dél-Amerikai Saraguró népcsoportból származó gallér és Pálné Osvald Éva által tervezett modern szettek is készültek. A műveket a „Terítés”-nek nevezett házi kiállításon összegezték a résztvevők.