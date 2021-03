Gyakran keresik kérdésekkel a főkertészt

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányék az államcsőd ellenére adtak milliárdokat Bige Lászlónak

Fodor-Szurovszki Tünde, Paks főkertésze a Paks Fm rádiónak számolt be januártól kezdődő főkertészi feladatairól. A lakosság is gyakran keresi meg kérésekkel, kérdésekkel, amelyeket örömmel fogad, hiszen a visszajelzések mindig fontosak számára. – Nagyon szerteágazó munka, és pontosan ez a szépsége is, hiszen sosem lehet unatkozni. A parkokon és zöldfelületeken túl hozzám tartoznak a játszóterek is, mind fejlesztésben, mind karbantartásban, illetve az idei évtől frissen átvettem az utcai bútorok témakörét. Leginkább fakivágással, faültetéssel kapcsolatos kérelmek érkeznek, ezeket mindig telefonon fogadom. Egyeztetést követően felvázolják a lakosok a fával kapcsolatos dolgokat, és ezt követően mindig kimegyünk a parkba, és megnézzük, hogy miről van szó. Szükséges-e javítani, hiszen sok esetben a fa már túlnőtte a rendelkezésre álló helyet, de egy alakítással még sok évig árnyékot tud biztosítani. Egészséges fákat nem szeretünk kivágni, ha csak nincs rá nyomós indok – fejtette ki.

Az Ezer fát Paksra kezdeményezést az elmúlt időszak egyik kiemelkedően sikeres projektének könyvelte el. A Paks közterületein és a lakosság kertjeiben elhelyezett facsemeték több, napjainkban is fontos célt szolgálnak. – Nemcsak a faültetésről van szó, hanem környezeti neveléssel is párosul. Fontos, hogy megtanuljunk együtt élni a környezettel, és főleg, amikor ilyen ütemben fejlődik a város, nem szabad elfeledkezni arról, hogy egy épület mellé igenis számolni kell a zöldfelületi résszel is, mert attól lesz igazán élhető egy település. Azt is észben kell tartani, hogy a városi zöldfelületek arányához hozzátartoznak a kiskertekben található fák, és ezek is tisztítják a levegőt – tette hozzá az aotomváros új főkertésze.