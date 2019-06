Gyarapodó nagyvállalattá nőtte ki magát a Kop-Ka Zrt.

A Kop-Ka Zrt. Tolna megye egyik legmeghatározóbb kereskedelmi szereplője. Az utóbbi két-három év növekedése azt eredményezte, hogy a szép múltú társaság ma már a nagyvállalatok sorába tartozik.

A Kop-Ka Zrt. változatlanul építkezik, gyarapodik, és az utóbbi évek eredményeinek, a hatékonyságot támogató fejlesztéseknek köszönhetően ma már a nagyvállalati kategóriába tartozik. Tavalyi árbevétele meghaladta az ötmilliárd forintot, forgalma növekedésével pedig nem csak Tolna megye meghatározó kiskereskedelemmel foglalkozó társasága, de országos szinten is a jelentősebb Coop vevőközpontok közé tartozik. A Kop-Ka sikertörténete, piaci pozíciója és elfogadottsága mindig is a szakmaiságban gyökerezett. A cég versenyképességét és gazdasági stabilitását a vezetők és a pultok mögött álló munkatársak felkészültsége biztosította. Így volt ez az 1946-os alapításkor és évtizedekkel később, az integráció időszakában is, amikor Gyönk, Iregszemcse, valamint Hőgyész ÁFÉSZ-ei is csatlakoztak a társasághoz, és igaz ez természetesen most is, amikor a társaság a Coop franchise hálózathoz csatlakozva működik.

A cég 2007-ben alakult át zártkörűen működő részvénytársasággá. A korábbi évtizedek hagyományait követve a zrt. további üzleteket, illetve termelőtevékenységet integrált a tamási cégcsoportba: 2007-ben a Tolna-Coop, 2013-ban a Bát-Coop egységeit, illetve a Kop-Cipó-Ka Sütőipari Vállalatot. Jelenleg 37 üzletet üzemeltet a társaság, kétszázhatvan embert foglalkoztat, és ezzel Tolna megye legnagyobb, országosan pedig a tizennegyedik Coop-csoportja.

Mint azt Viola Szabolcs elnök-vezérigazgatótól megtudtuk, jellemzően építkeznek, elvétve azonban előfordul, hogy egy-egy üzletet leginkább a szakmai utánpótlás hiánya miatt kénytelenek bezárni. De még ezekben az esetekben is arra törekednek, hogy az ellátást biztosítsák az adott településen. Ami pedig a gyarapodást illeti, 2017-ben Ozorán, Simontornyán és Pincehelyen, tavaly Kakasdon adtak át egy szép kis üzletet, a napokban pedig Kölesden avatnak korszerű áruházat.

– Igyekszünk minden munkatársat megtartani, négy-öt új üzlet akár harminc-negyven munkahelyet is teremt. Az elmúlt években, évtizedekben multinacionális, tőkeerős kiskereskedelmi társaságok jelentek meg az országban, ennek ellenére a fluktuációt jól kezeli a cég, viszonylag stabil munkaerő réteggel dolgozik. Olyan munkatársakkal dolgozunk együtt és keresünk, akik magukénak érzik a Kop-Ka szemléletét. Elsősorban falvakban, kisvárosokban vagyunk jelen, a kisebb településeken pedig különösen nagy az igény arra, hogy egy boltban barátságos legyen a légkör, kedves, segítőkész legyen az eladó. Munkatársainkat igyekszünk nagyon megbecsülni, nem csak anyagi értelemben, hanem erkölcsi szempontból is. Fontos, hogy jó munkafeltételek között, szívesen dolgozzanak. Az éves közgyűlésünkön minden évben tíz munkatársat ismerünk el, emellett vannak belső rendezvényeink, amelyek mindig kiváló hangulatban telnek. Ilyen a családi napunk és a Kop-Ka bál, amelyeken a családtagokkal együtt több, mint háromszázan vagyunk együtt – mondta az elnök-vezérigazgató.

– A barátságos légkör tehát meghatározó üzleteinkben, emellett pedig egészséges, kiváló minőségű áruval várjuk vásárlóinkat. Célul tűztük ki, hogy egy kistelepülésen működő boltban elérhető legyen mindaz, ami egy nagyvárosi üzletben. Ezért fejlesztettük kereskedelmi informatikai rendszerünket is. Egységes vonalkódrendszerrel és árakkal dolgozunk, a Coop-rendszerhez, amely stabil szakmai hátteret biztosít, elkötelezettek vagyunk. Ami pedig a legfontosabb, a friss árut minden üzletünkben biztosítjuk, a baromfit és a sertéshúst egyaránt be lehet szerezni nálunk. Sütőüzemünket 2013-ban vásároltuk meg, aztán megreformáltuk, így igazodva a piaci igényekhez is, kínálatunkban megtalálhatóak a szénhidrátcsökkentett, magvas, teljes kiőrlésű, adalékmentes termékek is. Az üzemünk Tamásiban működik huszonnyolc munkatárssal, és ma már nem csupán üzleteinket látja el egészséges, kiváló minőségű termékekkel, hanem ötven külsős partnerünket, így intézményeket, önkormányzatokat is. Szeretnénk tovább bővíteni ezt a kört – tájékoztatott Viola Szabolcs. Azt is elmondta, hogy friss áruban szeretnének tökéleteset nyújtani vásárlóiknak, beruházásaik nem kis hányada erre irányult az elmúlt időszakban.