Gyerekeket vendégeltek meg

Játékokat, könyvet, édességet rejtettek a cipősdobozok.

Tűzoltóautó fogadta a Szivárvány Általános Iskola és a Kolping Iskola diákjait kedden a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei irodájánál. A szervezet és a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hagyományos karácsonyi akciója volt ez, amikor a tűzoltók és az igazgatóság dolgozói által felajánlott, ajándékokat rejtő cipősdobozokat adták át a gyerekeknek.

Többek között a különböző korosztálynak és nemnek megfelelő játékokat, könyveket, no és persze édességet kaptak a diákok. Az ajándékozás után az udvarban álló tűzoltóautót is megnézhették. Gulyás Katalin, a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Igazgatóságának vezetője elmondta, a szekszárdi önkormányzat és a Vendi Kft. felajánlásának köszönhetően a Szent József Katolikus Iskolába és a Wunderland Óvodába járó rászoruló gyerekeket is meg tudták ajándékozni.

Egyedülálló időseket vendégeltek meg a múlt héten, és hajléktalanoknak is segítettek, valamint a Tesco gyűjtés révén az alapszervezetek tudtak csomagot adni a hátrányos helyzetűeknek.