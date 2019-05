Gyereknapon bárki tűzoltó lehetett

Gyermeknap alkalmából megyénk tűzoltóságai nyitott szertárkapukkal várták szombaton a családokat. Három hivatásos, három önkormányzati és nyolc önkéntes tűzoltó egyesület laktanyájába nyerhettek bebocsátást az érdeklődők, és több százan éltek is a lehetőséggel.

Sok kisgyerek saját „felszerelésben”, tűzoltós pólóban és műanyag sisakban érkezett, hogy megnézze, mi mindennel dolgoznak a nagyok. Belebújhattak a védőruhákba, csizmákba, kezükbe vehették a különböző szakfelszereléseket és természetesen a tűzoltóautókba is beülhettek. Szerencsére most a sziréna sem valós bajt jelzett, csupán annyit, hogy a gyerekek megtalálták az autókban a szirénákat működtető gombokat. Volt, ahol egy-egy próbariasztásnak is szemtanúi lehettek az érdeklődők, vagy a magasból mentő szer kosarában felemelkedhettek, illetve puttonyfecskendővel is lehetett célba lőni.

Szekszárdon az OBI áruháznál is találkozhattak a kilátogatók tűzoltókkal, ott is egy tűzoltófecskendő és annak legénysége várta a kíváncsiskodókat.