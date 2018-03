Százszor mondtam! Miért nem működik?

Miért nem működik a „százszor elmondtam” módszer a nevelésben? Erről is más izgalmas kérdésekről tartott élvezetes, humorral átszőtt referátumot Uzsalyné dr. Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense Tolnán, az Embertől emberig, lélektől lélekig előadássorozat újabb felvonásaként.

Az előadó, aki maga is gyakorló, sokgyermekes anya, elmondta: bár a nevelés sok szülő számára is gyakran tűnhet „barkácsolásnak”, azért vannak alapvető törvényszerűségei. A kutatások sokáig nem foglalkoztak az érzelmek szerepével az eredményes nevelésben, ám mára kiderült, hogy azok rendkívül fontosak, megkerülhetetlenek. Az agy tudatos, az értelmi intelligenciát (IQ) meghatározó rétegénél összehasonlíthatatlanul nagyobb ugyanis a tudatalatti rész, az érzelmi intelligenciáért (EQ) felelős „érzelmi háló”, ami az egész idegrendszert átszövi. Hogy ez a hálózat mennyire fontos, azt jelzi, hogy döntéseink zömét, különösen krízishelyzetekben, ennek a segítségével hozzuk, nem pedig agyunk tudatos részével. A kutatások pedig azt is bebizonyították, hogy a tanulásban is rendkívül fontosak az érzelmek: a hosszú távú memóriába csakis olyan ismeret tud bekerülni, ami kapcsolódik az érzelmi hálóhoz is.

A szakember elmondta, hogy az emberi készségeknek csak mintegy 20 százaléka kötődik a tudatos részhez, az IQ-hoz, a többi nyolcvan százalék viszont az érzelmi intelligenciához. Dr. Pécsi Rita szerint ezért is rendkívül káros, hogy a magyar iskolarendszer több, mint 90 százalékban az IQ-készségek fejlesztésével foglalkozik, holott az életben való beváláshoz az érzelmi intelligenciához kapcsolódó készségek elengedhetetlenek, az EQ rendszer dönti el, hogyan alkalmazzuk az IQ készségeket. A magas IQ önmagában tehát nem feltétlenül ér sokat. Kutatás is bemutatta, hogy a legokosabb, legjobban teljesítő diákoknak csak egynegyede tudta később megállni a helyét a szakmájában. A többiek, megfelelő érzelmi intelligencia hiányában nem tudták elviselni „az élet viszontagságait”.

Pécsi Rita szerint a jó hír az, hogy az érzelmi intelligencia kiválóan és minden életkorban fejleszthető. (Bár az öröklött adottságok szintén fontosak az ember életében, de ez 20-30 százaléknál nem nyom többet a latban.) Fontos tehát az érzelmi háló fejlesztése: az érzelmeket átélni tudni, sírni, nevetni, örülni, megtörni a közömbösséget. Fejleszteni a nyitottságot, az érdeklődést, a kötődést, az empátiát, az együttműködést. Mindezekhez a legjobb eszközök a beszélgetés, a zene, az irodalom, a tánc, a mese, a játék, a társasági együttlét. Pusztán a sokszor ismételt információközlés, a „százszor elmondtam” módszer legfeljebb az IQ készségek esetében működik. Az érzelmi háló fejlesztésére, a nevelésre nem alkalmas.