Gyermekeknek gyűjtött adományokat az egyesület

Majdnem egy héten keresztül reggeltől estig gyűjtötték az adományokat a tamási Látássérültek Esélyegyenlőségéért Egyesület tagjai a helyi Bokréta ABC-ben. Az eredmény felülmúlta a tavalyit.

Az idei évben már a negyedik alkalommal fogtak össze a város egyesületének látássérültjei, gyengén látói. December másodikától hetedikéig próbálták meggyőzni a Bokréta ABC-ben vásárlókat, hogy adományozzanak. A boltban várakoztak, a számukra kialakított külön kis helyen, és délelőtt, valamint délután kettesével váltották egymást.

– Sok mindent gyűjtöttünk össze, összesen 256 ezer forint értékű árut, főleg tartós élelmiszer és édesség formájában, amit a vásárlók a boltban vettek meg és adták oda tagjainknak. Az árukat kedden csomagoltuk, dupla csomagokba, amelyekből kétszer hetven darabot készítettünk. Az egyikben voltak a nehezebb áruk, liszt, cukor, rizs, a másikban az édességek, a szaloncukrok, a tábla csokik, a kis rostos üdítők. A dupla csomagokat juttattuk el a Würtz Ádám iskolában működő alapítványhoz, amely a rászoruló gyermekeket támogatja. Mivel nekünk is vannak ifjú tagjaink, gyerekek, és közülük is vannak nehezebb körülmények között élők, így ők is kaptak a csomagokból. Az idén tízet osztottunk ki nekik – mondta Kudari Lászlóné, a tamási Látássérültek Esélyegyenlőségéért Egyesület elnöke.

Elmondta még, hogy tagjaik szívesen gyűjtötték az adományokat, jó érzés volt a számukra, hogy szebbé tudják tenni ennek a néhány gyermeknek az ünnepeket. Korábban lapunknak arról beszélt, hogy az ünnepek előtti adománygyűjtések fontos részét képezik tagjaik életének. Azért, hogy egy látássérült embernek megmaradjon az önbecsülése, fontos, hogy ne csak kérjen, adni is tudjon, hiszen ők is teljes értékű emberek.

Mint elmondta, az elfogadás az, amivel a látássérülteket, gyengén látókat, vakokat segíteni tudja a társadalom.