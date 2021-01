Gyermekotthonok lakóinak gyűlt a pénz a virtuális futással

Fuss pont most! elnevezésű év végi jótékonysági akciót indított az Egy vérből vagyunk alapítvány. Az akció főszponzora a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár volt.

Most szilveszterkor nem lehetett utazni, nem lehetett rendezvényt szervezni, de mégis lehetett segíteni a határon túli nehéz sorsú gyerekeken. Öröm annak, aki fut, és öröm annak is, aki ennek köszönhetően segítséget kap. A magyarságot a világjárvány sem szakíthatja szét, a koronavírus idején is megtalálják a lehetőséget, hogyan segítsék egymást és erősítsék az összekötő szálakat. Ezzel a fő üzenettel indított Fuss pont most! elnevezésű év végi jótékonysági akciót az Egy vérből vagyunk alapítvány, melyhez a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága is csatlakozott.

Az akcióval, mely egy virtuális szilveszteri futás volt, a rászoruló külhoni és anyaországi gyerekek számára gyűjtöttek. Az év utolsó napján bárki csatlakozhatott, s a résztvevők minden megtett kilométer után száz forinttal támogatták az Egy vérből vagyunk alapítványt. A befolyt összegből az alapítvány sportcipőket vásárol anyaországi és külhoni gyermekotthonok lakóinak. Az akció főszponzora a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár volt.

Az idei gyűjtés összegéből két erdélyi, a magyarfülpösi és a marossárpataki gyermek­otthon lakói részesülnek támogatásban. Potápi Árpád János, aki maga is részt vett a virtuális futáson, hangsúlyozta, hogy az akció a nemzeti összetartozás erősítésének kiváló eszköze és „szép zárása az erős magyar közösségek évének”. Az államtitkárság a kilométerek gyűjtése mellett száz pár cipő árával járul hozzá az akció sikeréhez. Az akció sikerességét tükrözi, hogy a több mint ötezer regisztrált futó által teljesített közel ötvenötezer megtett kilométerrel ötszáz gyermek kap sportcipőt.

Az előző szilveszterkor is indítottak akciót, akkor két kárpátaljai gyermekotthonnak történt a gyűjtés.

Dombóváron is volt online futás Dombóváron több mint húsz éves hagyománya van a szilveszteri futásnak. Idén alkalmazkodva a járványhelyzet szabályaihoz egy kicsit másképp, virtuális formában és jótékonysági szándékkal szervezték meg az ország egész területén az eseményt. Dombóvár Város Önkormányzata két civil szervezettel, a Dombóvár 2004. Egyesülettel és a Dombó-Csipssz Egyesülettel közösen buzdította a lakókat a virtuális szilveszteri futásra. A résztvevők bárhol, akár az otthonukban futópadon, akár szabadban, sportpályán is futhattak, egyénileg teljesítették a választható három táv közül az egyiket: a 2021 lépést, az 5 vagy 10 kilométeres futást december 28. és január 3. között. A nevezési díj 1500 forint volt, a befolyt összeg két helyi civil szervezet között kerül szétosztásra. Az idei évben alakult Dombóvári Mentő Alapítvány a betegellátást szolgáló korszerű eszközöket vásárol, a kutyamentéssel foglalkozó HELP Dombóvári Egyesület pedig az állatok ellátására fordítja a pénzt.

Boritóképen: Potápi Árpád János államtitkár Bonyhádon futott szilveszter napján